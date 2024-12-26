上任後首次會見王毅 日外相：台海和平對國際很重要

日本外相岩屋毅昨日到訪中國大陸，這是他上任後首次訪陸，並首次會晤大陸外交部長王毅。二人除了商討中日關係，岩屋毅也對大陸軍事活動趨於活躍表達嚴重關切，並明言談及兩岸議題，表示日方正密切關注台灣問題的事態發展，包括近期的軍事局勢，強調「台海和平穩定對國際社會非常重要」。

針對石破茂政府對台立場，岩屋毅訪陸前接受鳳凰衛視專訪時表示，自己不喜歡「台灣有事就是日本有事」的論調，認為「台灣應該是『無事』，而不是『有事』」。他表示，「有事」通常是指通過武力改變現狀，這種情況絕對不應該發生。台灣必須「無事」。

岩屋毅還說，台灣是日本重要且有淵源的友人，但中方始終堅守日中建交時的共同聲明精神，堅信台灣與大陸的問題必須通過對話和平解決。

根據日本外務省新聞稿，岩屋毅與王毅昨日上午舉行約三小時的會談。就中日關係，兩國外長一致同意，將依照兩國領導人共識，全面推進「戰略互惠關係」。二人一致同意王毅明年盡早訪問日本，並舉行高層經濟對話，尋求推動節能環保等綠色經濟，以及醫療護理保健等領域的具體合作。

雙方將舉行安全對話

針對大陸自去年八月福島核汙水排海而全面暫停進口日本水產品，二人確認將落實恢復進口的共識，並確認雙方將盡快就恢復日本牛肉進口和擴大白米進口的協商。二人也確認將就日本民眾在陸安全保障，以及蘇州和深圳日本兒童被殺事件繼續保持溝通。岩屋毅提及，日本公民在大陸被拘留，以及「反間諜法」缺乏透明度是導致日本民眾不願前往大陸的因素。

此外，岩屋毅對東海局勢，包括尖閣諸島（釣魚台）局勢、中國軍事活動增加、浮標以及中國單方面資源開發等問題表示嚴重關切，要求中方回應。二人同意舉行日中安全對話。岩屋毅也對南海局勢表示嚴重關切，二人還就朝鮮半島、烏克蘭、中東局勢等地區局勢交換了意見。

另，岩屋毅與王毅昨也共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，會議達成十點共識，包含加強互派留學生；支持旅遊業合作，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪、支持文娛產業繼續合作等。

日將放寬陸公民簽證

在旅遊便利化措施方面，根據日經新聞報導，岩屋毅在會議中透露，日方將於明年春季放寬對大陸公民發放簽證，具體包括新設立有效期限十年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從十五天延長至卅天。報導稱，此措施呼應了大陸自十一月起重新對日本公民實施短期停留簽證免簽政策。

岩屋毅昨日也會見了大陸國務院總理李強。李強表示，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是中日兩國共同做出的莊嚴承諾。希望日方與中方相向而行，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。