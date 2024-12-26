聽新聞
0:00 / 0:00

兩岸旅遊正常化 陸國台辦提「三問」

聯合報／ 特派記者廖士鋒、記者陳政錄／北京—台北連線報導
就兩岸觀光開放議題，陸委會、國台辦持續口水戰。圖為陸客前往金門旅遊。本報資料照
就兩岸觀光開放議題，陸委會、國台辦持續口水戰。圖為陸客前往金門旅遊。本報資料照

針對何時恢復旅遊雙向交流，兩岸官方目前仍只停留在口語交鋒階段。大陸國台辦發言人陳斌華昨日重申將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，「不只是澎湖，也包括台灣本島」，但他也向民進黨政府拋出禁團令是不是還沒有解除等「三問」，呼籲為兩岸旅恢復正常化「創造條件」。

日前上海市副市長華源在雙城論壇拋出將積極推動上海團客赴台，陸委會則希望陸方勿只是「意向性表態」，要看大陸文旅部是否公告，就此陳斌華昨日在國台辦例行記者會中表示，「我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。他同時喊話民進黨政府「應為兩岸旅恢復正常化創造條件，而不是製造障礙」。

陳斌華旋即向民進黨政府拋出「三問」：禁團令是不是還沒有解除？對業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？是否仍將台灣居民來大陸旅遊警示維持在橙色？他呼籲民進黨政府應「反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流設置的種種障礙」、「在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措」。

對於陳斌華前述說法，陸委會昨晚回應稱，是陸方至今未開放陸客團來台旅遊，不斷為開放添加附帶條件，面對共軍滋擾、「懲獨廿二條」，我方旅遊示警有理有據，且既然還要「積極研究」，我方將待陸方研究完再作相應措施。

本報記者提問，陸委會曾公開建議旅遊小兩會（台旅會、海旅會）展開溝通，有媒體近日報導，台旅會與海旅會原訂本月五日在北京談判，但突然喊卡，陸方是否仍願經白手套與台灣協調？前總統馬英九本月十八日與大陸國台辦主任宋濤會見時，現場有多位來自澎湖縣的政要，大陸是否優先考慮開放陸客赴澎湖旅遊？

就此陳斌華則僅回應，「我們一貫明確支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流合作的常態化」、「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，不只是澎湖，也包括台灣本島」。

就一貫道三位信徒在大陸廣東被捕，日前有媒體引述我方官員說法指若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩，陳斌華則回批「民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實」。

對於兩岸春節加班機，陳斌華表示，大陸有關主管部門將積極響應兩岸民眾往來特別是台胞返鄉團圓及赴大陸探親旅遊等需求，支持兩岸航空公司申辦春節加班機業務。

國台辦 民進黨 陸委會 陸客

延伸閱讀

陸客到台灣本島旅遊何時重啟？ 國台辦發言人三問民進黨政府

與馬英九出席兩岸青年冰雪節 宋濤：中華民族愛好和平

馬英九與宋濤穿同款羽絨衣看冰雕 自嘲像北極熊

馬英九今抵哈爾濱 傍晚將會宋濤

相關新聞

兩岸旅遊正常化 陸國台辦提「三問」

針對何時恢復旅遊雙向交流，兩岸官方目前仍只停留在口語交鋒階段。大陸國台辦發言人陳斌華昨日重申將積極研究擴大大陸居民赴台旅...

冷眼集／兩岸旅遊交鋒 只見政治算計

去年新冠疫情解封後，兩岸旅遊何時重啟就是雙方民眾共同關注的話題。陸客赴馬祖、金門雖已先後恢復，但兩岸官方卻遲遲未能再往前...

上任後首次會見王毅 日外相：台海和平對國際很重要

日本外相岩屋毅昨日到訪中國大陸，這是他上任後首次訪陸，並首次會晤大陸外交部長王毅。二人除了商討中日關係，岩屋毅也對大陸軍...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

陸最高人民法院：若台灣民事判決違反一中原則不予認可

大陸最高人民法院25日發布相關規定指出，如果台灣民事判決違反「一個中國原則」，人民法院不予認可。相關規定自明年1月1日...

央視「台海十大新聞」出爐！圍台軍演、中止134個ECFA稅目都上榜

2024年即將進入尾聲，大陸官媒央視選出今年10條具有代表性的「台海十大新聞」，呈現出今年大陸對台手段都較為強硬，包括兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。