兩岸旅遊正常化 陸國台辦提「三問」

針對何時恢復旅遊雙向交流，兩岸官方目前仍只停留在口語交鋒階段。大陸國台辦發言人陳斌華昨日重申將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，「不只是澎湖，也包括台灣本島」，但他也向民進黨政府拋出禁團令是不是還沒有解除等「三問」，呼籲為兩岸旅恢復正常化「創造條件」。

日前上海市副市長華源在雙城論壇拋出將積極推動上海團客赴台，陸委會則希望陸方勿只是「意向性表態」，要看大陸文旅部是否公告，就此陳斌華昨日在國台辦例行記者會中表示，「我們樂見包括上海居民在內的大陸居民早日恢復赴台旅遊，將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊」。他同時喊話民進黨政府「應為兩岸旅恢復正常化創造條件，而不是製造障礙」。

陳斌華旋即向民進黨政府拋出「三問」：禁團令是不是還沒有解除？對業界提出的平潭到台灣專案包船申請是不是還未回應？是否仍將台灣居民來大陸旅遊警示維持在橙色？他呼籲民進黨政府應「反躬自省，糾正錯誤，盡早撤除對兩岸人員往來和交流設置的種種障礙」、「在台灣居民來大陸旅遊問題上採取切實舉措」。

對於陳斌華前述說法，陸委會昨晚回應稱，是陸方至今未開放陸客團來台旅遊，不斷為開放添加附帶條件，面對共軍滋擾、「懲獨廿二條」，我方旅遊示警有理有據，且既然還要「積極研究」，我方將待陸方研究完再作相應措施。

本報記者提問，陸委會曾公開建議旅遊小兩會（台旅會、海旅會）展開溝通，有媒體近日報導，台旅會與海旅會原訂本月五日在北京談判，但突然喊卡，陸方是否仍願經白手套與台灣協調？前總統馬英九本月十八日與大陸國台辦主任宋濤會見時，現場有多位來自澎湖縣的政要，大陸是否優先考慮開放陸客赴澎湖旅遊？

就此陳斌華則僅回應，「我們一貫明確支持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流合作的常態化」、「我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，不只是澎湖，也包括台灣本島」。

就一貫道三位信徒在大陸廣東被捕，日前有媒體引述我方官員說法指若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩，陳斌華則回批「民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實」。

對於兩岸春節加班機，陳斌華表示，大陸有關主管部門將積極響應兩岸民眾往來特別是台胞返鄉團圓及赴大陸探親旅遊等需求，支持兩岸航空公司申辦春節加班機業務。