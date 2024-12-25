陸明年專項整治「涉企執法」 分析：關鍵是地方政府缺錢

大陸近年頻傳地方警察「跨省趨利性執法」，尤其針對民營企業，已引起中央關切。大陸國務總理李強近日主持召開國常會，會議提出將規範行政檢查作為明年規範專案行動的重要內容，加大對亂檢查的查處力度，有意重拾民企信心。不過，分析認為，要想根治此類「遠洋捕撈」問題，關鍵在於地方政府不再缺錢。

民營經濟被視為大陸推動經濟觸底反彈的重要動力之一，但近年地方財政窘迫，多地執法機構亦向企業伸出掠奪的手，以罰創收（透過罰款、檢查等方式來獲取稅收以外的收入），僅廣州一地去年以來就高達近萬家企業遭遇異地執法。

新華社報導，廿三日的國務院常務會議坦言，一些地方和部門涉企行政檢查「亂作為問題時有發生，影響企業正常生產經營和營商環境改善」。為此，會議審議通過「關於嚴格規範涉企行政檢查的意見」。

會議指出，要著眼於穩定市場預期、提高依法行政水平，努力做到「既不缺位、也不越位」。要明確行政檢查主體，清理公布行政檢查事項，從源頭上遏制亂檢查。要合理確定檢查方式，嚴格檢查標準和程序，加強行政檢查執法監督，「減少入企檢查頻率，杜絕隨意檢查」。要及時解決反映強烈的突出問題，加大對亂檢查的查處力度，嚴肅責任追究。

今年十月以來，大陸中央已屢次關切地方公安異地執法弊端。發改委主任鄭柵潔要求防範選擇性執法、趨利性執法。公安部發布新規，明確刑案適用資金凍結措施。最高檢察院本月發布「意見」，明確「防止和糾正利用刑事手段干預經濟糾紛」。官媒「經濟日報」也刊文強調，政府行為越規範，市場角色才會越有效。

儘管官方保護企業的立場鮮明，但要想根治問題，實與大陸整體經濟情勢緊密掛鉤。港媒星島日報指出，「遠洋捕撈」問題難解，最關鍵的原因在於當前大陸經濟下行，尤其是房地產不景，地方財政沒錢，地賣不出去，地方政府債台高築，除了稅務部門努力查稅，仍得靠「刀把子」（公安）。因此，要根治此問題，唯有地方財政不再緊張。