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陸明年專項整治「涉企執法」 分析：關鍵是地方政府缺錢

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國經濟不佳導致涉企執法亂象頻傳，圖為浙江某市文化市場行政執法隊工作人員前往一家印刷廠檢查印刷品內容。（新華社）
中國經濟不佳導致涉企執法亂象頻傳，圖為浙江某市文化市場行政執法隊工作人員前往一家印刷廠檢查印刷品內容。（新華社）

大陸近年頻傳地方警察「跨省趨利性執法」，尤其針對民營企業，已引起中央關切。大陸國務總理李強近日主持召開國常會，會議提出將規範行政檢查作為明年規範專案行動的重要內容，加大對亂檢查的查處力度，有意重拾民企信心。不過，分析認為，要想根治此類「遠洋捕撈」問題，關鍵在於地方政府不再缺錢。

民營經濟被視為大陸推動經濟觸底反彈的重要動力之一，但近年地方財政窘迫，多地執法機構亦向企業伸出掠奪的手，以罰創收（透過罰款、檢查等方式來獲取稅收以外的收入），僅廣州一地去年以來就高達近萬家企業遭遇異地執法。

新華社報導，廿三日的國務院常務會議坦言，一些地方和部門涉企行政檢查「亂作為問題時有發生，影響企業正常生產經營和營商環境改善」。為此，會議審議通過「關於嚴格規範涉企行政檢查的意見」。

會議指出，要著眼於穩定市場預期、提高依法行政水平，努力做到「既不缺位、也不越位」。要明確行政檢查主體，清理公布行政檢查事項，從源頭上遏制亂檢查。要合理確定檢查方式，嚴格檢查標準和程序，加強行政檢查執法監督，「減少入企檢查頻率，杜絕隨意檢查」。要及時解決反映強烈的突出問題，加大對亂檢查的查處力度，嚴肅責任追究。

今年十月以來，大陸中央已屢次關切地方公安異地執法弊端。發改委主任鄭柵潔要求防範選擇性執法、趨利性執法。公安部發布新規，明確刑案適用資金凍結措施。最高檢察院本月發布「意見」，明確「防止和糾正利用刑事手段干預經濟糾紛」。官媒「經濟日報」也刊文強調，政府行為越規範，市場角色才會越有效。

儘管官方保護企業的立場鮮明，但要想根治問題，實與大陸整體經濟情勢緊密掛鉤。港媒星島日報指出，「遠洋捕撈」問題難解，最關鍵的原因在於當前大陸經濟下行，尤其是房地產不景，地方財政沒錢，地賣不出去，地方政府債台高築，除了稅務部門努力查稅，仍得靠「刀把子」（公安）。因此，要根治此問題，唯有地方財政不再緊張。

公安 罰款

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