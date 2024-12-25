見日外相岩屋毅 陸總理李強：建設性妥善管控分歧

大陸國務院總理李強25日在北京會見日本外相岩屋毅時表示，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是兩國共同作出的莊嚴承諾。希望日方與中方相向而行，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，正視歷史、面向未來，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。

據中新社報導，李強表示，當前，中日關係處於改善發展的關鍵時期。他提到，上個月，大陸國家主席習近平和日本首相石破茂在秘魯舉行會晤，雙方一致同意共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於建構契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

李強指出，中日是一衣帶水的鄰邦，是搬不走的鄰居，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是兩國共同作出的莊嚴承諾。希望日方與中方相向而行，恪守中日四個政治文件確立的各項原則，正視歷史、面向未來，建設性妥善管控分歧，維護中日關係大局。

李強認為，目前，全球發展的不穩定、不確定性上升，雙方要拓展經貿關係、深化互利合作，更能惠及兩國企業和兩國人民。國之交在於民相親，雙方要進一步加強人文交流，夯實友好基礎。

據中方發布的新聞稿，岩屋毅表示，願和中方共同努力，沿著兩國領導人確定的方向，加強各級往來特別是民間交流，促進互利合作和民意氛圍改善，全面推進戰略互惠關係，構建建設性、穩定的日中關係。

此行是岩屋毅上任後首次訪問中國大陸，25日上午，岩屋毅已和大陸外交部長王毅舉行約三小時會談，兩人確認中日將推進「戰略互惠關係」，落實恢復日本水產品進口，並就儘早實現王毅訪日並舉行日中經濟高層對話達成共識等；岩屋毅也對大陸軍事活動活躍表示嚴重關切，同時表達正密切關注台灣事態發展，強調台海和平穩定對國際社會非常重要。

此外，岩屋毅會後還表示，中方與日方同意2025年舉行雙邊安全對話。另據日本經濟新聞報導，岩屋毅在參加推動中日兩國人文與文化交流的高級別對話時透露，日方將放寬對大陸公民發放簽證，具體包括新設立有效期10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天，以促進中日兩國的經濟與人文交流。