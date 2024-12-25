快訊

曾發求救訊號、遇GPS干擾 亞塞拜然航空空難恐逾30死

新北等3縣市濃霧特報！能見度不足200公尺 持續至明天上午

共軍貪腐風暴未歇？陸全國人大常委會公告罷免8人大代表 包含2中將

中央社／ 台北25日電
12月25日上午，十四屆全國人大常委會第十三次會議在北京人民大會堂閉幕。趙樂際委員長主持閉幕會。新華社
12月25日上午，十四屆全國人大常委會第十三次會議在北京人民大會堂閉幕。趙樂際委員長主持閉幕會。新華社

共軍反腐風暴仍未停歇。中國全國人大常委會今天公告，罷免8名全國人大代表職務，其中包括前陸軍副司令員尤海濤中將、南部戰區海軍司令李鵬程中將。

中國14屆全國人大常委會第13次會議25日閉幕並公告，前中共黑龍江省衛健委黨組書記魏新剛、前河南周口市長吉建軍、前河南省開封市中醫院理事長龐國明、前湖北潛江市委書記盛文軍、前廣州醫藥集團董事長李楚源、前貴陽市長馬寧宇以及陸軍的尤海濤、海軍的李鵬程，被所在選區罷免人大代表，代表資格終止。尤海濤的全國人大農業與農村委員會委員職務相應撤銷。

港媒星島日報報導，66歲的尤海濤，是前成都軍區、廣州軍區司令員尤太忠之子，曾任第42集團軍軍長、南京軍區副司令員，2015年出任陸軍副司令員，已退休，有中將軍銜。

61歲的李鵬程，曾任北海艦隊副參謀長、東海艦隊參謀長、海軍副參謀長，2024年出任南部戰區海軍司令員，升任海軍中將。

去年中共解放軍爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和，兩任火箭軍司令員李玉超、周亞寧以及前空軍司令員丁來杭。

中國國防部11月28日宣布，中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，11月底涉嫌嚴重違紀被停職檢查。

此外，4名上將本月23日缺席新任陸軍政委陳輝的晉升上將軍銜儀式，包括陸軍司令員李橋銘、原陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧，也令外界關注共軍是否掀起新一輪反腐風暴。

中共 人大常委會 全國人大 反腐 罷免 醜聞

相關新聞

央視「台海十大新聞」出爐！圍台軍演、中止134個ECFA稅目都上榜

2024年即將進入尾聲，大陸官媒央視選出今年10條具有代表性的「台海十大新聞」，呈現出今年大陸對台手段都較為強硬，包括兩...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

大陸、日本外長就人文交流達成十大共識 支持旅遊、文娛產業合作

正在訪問北京的日本外相岩屋毅25日與大陸外交部長王毅共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，會議達成10點共識，包...

陸明年專項整治「涉企執法」 分析：關鍵是地方政府缺錢

大陸近年頻傳地方警察「跨省趨利性執法」，尤其針對民營企業，已引起中央關切。大陸國務總理李強近日主持召開國常會，會議提出將...

見日外相岩屋毅 陸總理李強：建設性妥善管控分歧

大陸國務院總理李強25日在北京會見日本外相岩屋毅時表示，「互為合作夥伴、互不構成威脅」是兩國共同作出的莊嚴承諾。希望日方...

共軍貪腐風暴未歇？陸全國人大常委會公告罷免8人大代表 包含2中將

共軍反腐風暴仍未停歇。中國全國人大常委會今天公告，罷免8名全國人大代表職務，其中包括前陸軍副司令員尤海濤中將、南部戰區海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。