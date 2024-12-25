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部署元旦春節工作 陸發「8條通知」加強人員密集場所安全防範

中央社／ 台北25日電
中國今年頻頻發生無差別攻擊事件，中央政府今天下發文件，要求各地做好明年元旦、春節假期有關工作，其中提到要加強繁華商圈、旅遊景區、大眾交通等人員密集場所安全防範，嚴防極端事件發生。新華社
中國今年頻頻發生無差別攻擊事件，中央政府今天下發文件，要求各地做好明年元旦、春節假期有關工作，其中提到要加強繁華商圈、旅遊景區、大眾交通等人員密集場所安全防範，嚴防極端事件發生。新華社

中國今年頻頻發生無差別攻擊事件，中央政府今天下發文件，要求各地做好明年元旦春節假期有關工作，其中提到要加強繁華商圈、旅遊景區、大眾交通等人員密集場所安全防範，嚴防極端事件發生。

新華社今天公布中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發的「關於做好2025年元旦春節期間有關工作的通知」全文，共有8大項。

「通知」首先要求「關心關愛困難群眾，著力解決急難愁盼問題」，其中提到加大臨時救助力度，對遭遇突發性、緊迫性困難的群眾，及時給予基本生活保障；展開「寒冬送溫暖」專項救助行動，確保流浪乞討等臨時遇困人員安全過冬；扎實展開治理欠薪冬季行動，依法打擊拖欠農民工工資違法行為；加強對就業困難人員就業援助。

「通知」要求「深入排查化解矛盾糾紛，確保社會大局穩定」。扎實展開「化解矛盾風險維護社會穩定」專項治理，聚焦重點領域、重點人群，對各類矛盾糾紛和風險隱患展開拉網式排查，努力把各種不穩定因素化解在源頭。

「通知」並要求，加強繁華商圈、旅遊景區、公車地鐵、車站機場、校園醫院、文體場館等人員密集場所安全防範，強化槍支彈藥、危爆物品、管制刀具等重點物品安全管理，最大限度消除治安隱患。強化社會面巡防管控，加強重點目標安全防範，堅決防範和打擊暴力恐怖活動，「嚴防極端事件發生」。

「通知」又要求，堅決整治事故隱患，切實抓好安全生產。扎實展開「安全生產和自然災害風險隱患排查整治」專項工作；加強跨年夜、除夕夜等重點時段的燈光秀、焰火晚會等大型群眾性活動風險評估和安全管理。

在「春運」方面，「通知」要求統籌做好春運工作，保障群眾平安便捷出行。強化重點時段、重點區域、熱點路線運力投放和組織調度，最大限度滿足群眾出行需求；嚴厲打擊超限超載超速、非法營運、農用車和貨車違法載人等行為，「嚴防重特大交通事故」。

針對逢年過節頻傳官員檢查罰款，「通知」要求盯住趨利性執法問題，大力糾治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封等現象。

「通知」並要求嚴明公務員紀律，嚴防嚴糾享樂主義、奢靡之風，狠剎違規吃喝歪風，從嚴糾治違規收送禮品禮金、違規發放津貼補貼或福利、違規操辦婚宴借機斂財、公車私用等問題，時刻防範隱形變異問題，及時通報曝光典型案例。落實過緊日子要求，大力糾治高檔菸酒茶、「豪華年夜飯」、節禮過度包裝等現象背後的享樂奢靡問題。

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