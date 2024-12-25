港議員管浩鳴嘆：讓陳同佳赴台受審 竟比勸其自首還難

觸發香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案嫌犯陳同佳目前仍隱居香港深山，一直協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴指出，讓陳同佳暫居深山對社會最好，並稱他想赴台灣自首的意願不變。

新加坡聯合早報報導，管浩鳴在網媒「am730」25日刊登的專訪中說，香港社會只願意讓陳同佳到台灣服刑，刑滿後重新做人，因此安排陳同佳暫居深山，是陳同佳到台灣自首前的最好緩衝做法，假如讓陳同佳投身社會工作，或回到屋邨居住，香港民間肯定吵得不可開交。

針對外界指責他包庇陳同佳，管浩鳴對此表示無奈，稱陳同佳和案中死者潘曉穎都是香港聖公會學校學生，只是希望協助陳同佳回到台灣自首，接受一場公平審訊。他稱，若沒人理會陳同佳，等下「他瘋掉，跳了樓，怎麼辦？」

他也感嘆，讓陳同佳到台灣受審，竟然比勸其自首還難。他還稱，台灣政府對陳同佳不公道，陳同佳希望到台灣受審並服刑，為自己的錯誤承擔責任，卻沒有機會。

報導指出，陳同佳2018年與女友潘曉穎在台灣旅遊期間，涉嫌殺害潘曉穎，其後棄屍回港。2019年陳同佳在港被控洗黑錢並判刑，同年底出獄，當時他公開向死者潘曉穎的家人鞠躬道歉，承諾會赴台自首，但一直未能成行，潘母多次要求陳盡快兌現承諾。

港府2019年因陳同佳在台殺人案，啟動修訂《逃犯條例》草案，結果引發長達一年的大規模反修例示威遊行。

針對陳同佳有意赴台投案，卻遲遲未能成行。陸委會副主委兼發言人梁文傑曾在今年10月24日回應表示，我方政府態度始終一貫，此案涉及兩岸之間公權力的行使，不是我方發一個簽證讓陳同佳入境這麼簡單，希望港府務實回應我方司法互助請求。

更早之前，陸委會曾於2019年10月發布新聞稿表示，雙方（台港）應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。但港方不回應我方多次司法請求，更於2018年11月拒絕我法務部等機關共同參與溝通。

陸委會當時還指，殺人案的被告與受害者都是香港居民，港府意圖規避自身應有的司法管轄權，其輕視港人遇害的程度，令人驚愕。並稱，港府企圖將台灣納入所謂的「一個中國」的政治框架下，強調陳同佳案只有台灣才有管轄權，台港之間不能進行司法互助協商，無疑是沒有「送中條例」的送中實踐，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受。