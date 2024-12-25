快訊

壽司郎連爆2起性騷擾！女員工遭同事亂摸強吻 男主管黏上身繫圍裙

直擊／郭富城現身！300粉尖叫包圍 他驚喊：小心孩子！

女員工遭主管性侵輕生 麥當勞挨罰百萬：虛心接受進行檢討

聽新聞
0:00 / 0:00

港議員管浩鳴嘆：讓陳同佳赴台受審 竟比勸其自首還難

聯合報／ 大陸中心／即時報導
香港立法會議員管浩鳴（右）2020年曾陪同陳同佳（左）到台駐港辦事處，辦理來台簽證申請。（圖／取自新浪網）
香港立法會議員管浩鳴（右）2020年曾陪同陳同佳（左）到台駐港辦事處，辦理來台簽證申請。（圖／取自新浪網）

觸發香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案嫌犯陳同佳目前仍隱居香港深山，一直協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴指出，讓陳同佳暫居深山對社會最好，並稱他想赴台灣自首的意願不變。

新加坡聯合早報報導，管浩鳴在網媒「am730」25日刊登的專訪中說，香港社會只願意讓陳同佳到台灣服刑，刑滿後重新做人，因此安排陳同佳暫居深山，是陳同佳到台灣自首前的最好緩衝做法，假如讓陳同佳投身社會工作，或回到屋邨居住，香港民間肯定吵得不可開交。

針對外界指責他包庇陳同佳，管浩鳴對此表示無奈，稱陳同佳和案中死者潘曉穎都是香港聖公會學校學生，只是希望協助陳同佳回到台灣自首，接受一場公平審訊。他稱，若沒人理會陳同佳，等下「他瘋掉，跳了樓，怎麼辦？」

他也感嘆，讓陳同佳到台灣受審，竟然比勸其自首還難。他還稱，台灣政府對陳同佳不公道，陳同佳希望到台灣受審並服刑，為自己的錯誤承擔責任，卻沒有機會。

報導指出，陳同佳2018年與女友潘曉穎在台灣旅遊期間，涉嫌殺害潘曉穎，其後棄屍回港。2019年陳同佳在港被控洗黑錢並判刑，同年底出獄，當時他公開向死者潘曉穎的家人鞠躬道歉，承諾會赴台自首，但一直未能成行，潘母多次要求陳盡快兌現承諾。

港府2019年因陳同佳在台殺人案，啟動修訂《逃犯條例》草案，結果引發長達一年的大規模反修例示威遊行。

針對陳同佳有意赴台投案，卻遲遲未能成行。陸委會副主委兼發言人梁文傑曾在今年10月24日回應表示，我方政府態度始終一貫，此案涉及兩岸之間公權力的行使，不是我方發一個簽證讓陳同佳入境這麼簡單，希望港府務實回應我方司法互助請求。

更早之前，陸委會曾於2019年10月發布新聞稿表示，雙方（台港）應建立司法互助合作機制，方能根本解決問題。但港方不回應我方多次司法請求，更於2018年11月拒絕我法務部等機關共同參與溝通。

陸委會當時還指，殺人案的被告與受害者都是香港居民，港府意圖規避自身應有的司法管轄權，其輕視港人遇害的程度，令人驚愕。並稱，港府企圖將台灣納入所謂的「一個中國」的政治框架下，強調陳同佳案只有台灣才有管轄權，台港之間不能進行司法互助協商，無疑是沒有「送中條例」的送中實踐，矮化台灣主權，也破壞司法正義與人權，台灣絕對不可能接受。

司法 殺人案 管浩鳴 自首 陳同佳 香港

延伸閱讀

港街頭亂鬥！爆乳妹搭訕不成甩男子巴掌 他飛踢踹頭「龍爪手」襲胸反擊

專訪／游學修曾窮到絕望！香港沒戲拍　喊話：台灣救我

反送中餘波 香港新增通緝6名海外港人

百勝中國首次選址香港開年會 逾萬名員工湧港

相關新聞

央視「台海十大新聞」出爐！圍台軍演、中止134個ECFA稅目都上榜

2024年即將進入尾聲，大陸官媒央視選出今年10條具有代表性的「台海十大新聞」，呈現出今年大陸對台手段都較為強硬，包括兩...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

大陸、日本外長就人文交流達成十大共識 支持旅遊、文娛產業合作

正在訪問北京的日本外相岩屋毅25日與大陸外交部長王毅共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，會議達成10點共識，包...

港議員管浩鳴嘆：讓陳同佳赴台受審 竟比勸其自首還難

觸發香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案嫌犯陳同佳目前仍隱居香港深山，一直協助陳同佳的香港立法會議員管浩鳴指出，讓陳同佳...

可瞬間烤焦3公里內無人機群？ 陸首曝微波武器「颶風3000」

在日前珠海航展上，一款名為「颶風 3000」的高功率微波武器首次公開亮相，迅速成為全場焦點。該武器號稱「無形殺傷」的強大...

美國防授權法案挺台 全國人大外委會：台灣問題是陸方紅線不容挑戰

美國總統拜登日前簽署2025年度國防授權法案，大陸全國人大外事委員會發言人許東25日發表談話表示，該法案涉華消極條款繼續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。