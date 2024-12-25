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央視「台海十大新聞」出爐！圍台軍演、中止134個ECFA稅目都上榜

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
前總統馬英九去年率團到大陸祭祖，被選為台海十大新聞第七條。今年與大陸國家主席習近平會見，則被列為2024台海十大新聞第一條。（圖／取自央視）
前總統馬英九去年率團到大陸祭祖，被選為台海十大新聞第七條。今年與大陸國家主席習近平會見，則被列為2024台海十大新聞第一條。（圖／取自央視）

2024年即將進入尾聲，大陸官媒央視選出今年10條具有代表性的「台海十大新聞」，呈現出今年大陸對台手段都較為強硬，包括兩次共軍圍台軍演、中止134個稅目進口產品適用ECFA，以及發布「依法懲戒台獨」相關意見等。

前三條都與大陸國家主席習近平有關，第一條是他在今年4月10日與前總統馬英九北京會見，他當時表示，堅定實現中華民族偉大復興；第二條是習近平在11月16日與即將卸任的美國總統拜登在秘魯會見，他並就台灣問題闡明中方立場；第三條是習近平在共軍圍台軍演後的10月15至16日赴福建考察，他當時強調，要繼續在探索海峽兩岸融合發展心路上邁出更大步伐。

第四、六條是今年備受關注的兩次共軍圍台軍演聯合利劍—2024A」「聯合利劍—2024B」，一次是發生於總統賴清德就職典禮後的5月23至24日，一次是賴清德發表完國慶演說後的10月14日；第五條則是今年初的台灣總統大選，當時國台辦表示，「民進黨並不能代表主流民意，台灣是中國的台灣」，並稱「這次選舉改變不了兩岸同胞走近走親的共同願望」。

第七、八條與大陸對台施壓有關。第七條是大陸最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部在6月21日聯合發布《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》；第八條是大陸國務院關稅稅則委員會發布公告，自2024年6月15日起，對原產於台灣的134個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率

第九條是馬英九在11月27日至12月5日率大陸大學師生團赴台參訪，這次先是因為參訪團中有大陸桌球國手馬龍而在所到之處吸引大批球迷和民眾，隨後有參訪團學生在受訪時說出「中國台北」而激起各方爭論和抗議，而央視的介紹只寫道這次參訪「受到台灣各界熱烈歡迎」；最後一條則是關於南太平洋島國諾魯在今年初與台灣斷交，並隨後與大陸恢復外交關係

共軍分別在今年5月和10月舉行圍台軍演「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」。（圖／取自央視）
共軍分別在今年5月和10月舉行圍台軍演「聯合利劍—2024A」和「聯合利劍—2024B」。（圖／取自央視）
馬英九在11月27日至12月5日率大陸大學師生團赴台參訪。（記者陳湘瑾／攝影）
馬英九在11月27日至12月5日率大陸大學師生團赴台參訪。（記者陳湘瑾／攝影）

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