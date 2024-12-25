大陸、日本外長就人文交流達成十大共識 支持旅遊、文娛產業合作
正在訪問北京的日本外相岩屋毅25日與大陸外交部長王毅共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議，會議達成10點共識，包含加強互派留學生；支持旅遊業合作，推出更多便利化措施促進兩國遊客互訪；支持文娛產業繼續合作等，雙方也同意將適時在日本舉行第三次會議。
在旅遊便利化措施方面，根據日經新聞報導，岩屋毅在會議中透露，日方將於明年春季放寬對大陸公民發放簽證，具體包括新設立有效期限10年的旅遊簽證，並將團隊旅行簽證的可停留天數從15天延長至30天。報導稱，此措施呼應了大陸自11月起重新對日本公民實施短期停留簽證免簽政策。
根據大陸外交部網站消息，25日在北京舉行的中日高級別人文交流磋商機制第二次會議共達成10項重要共識：
一、大力推動青少年交流互訪，鼓勵支持兩國間修學旅行；
二、深化教育領域合作，加強互派留學生，支持兩國中小學締結姊妹學校、高等院校開展校際合作；
三、支持旅遊業合作，出台更多便利化措施促進兩國遊客互訪；
四、搭建更多友好城市交流橋梁，積極用好中日省長知事論壇、中日韓文化交流年、東亞文化之都等機制和平台擴大兩國地方、民間友好交往；
五、加強體育交流合作，相互支持辦好2025年哈爾濱亞冬會、2026年愛知—名古屋亞運會等重要體育賽事；
六、支持影視、音樂、出版、動漫、遊戲等文娛產業繼續合作，互派高水平藝術團交流互訪，支持兩國經典著作互譯出版；
七、加強媒體、智庫交流合作，在雙邊關係中發揮積極作用，著力改善民意和輿論環境。支持雙方開展新媒體交流合作，鼓勵兩國正能量網絡創作者相互交流；
八、開展婦女團體交流，就促進男女共同發展共享經驗，中方邀請日方參加紀念北京世婦會30週年全球婦女峰會；
九、將2025年大阪·關西世博會打造為兩國人民交流與友誼的平台。中方支持日方辦會，日方歡迎中方參展並將為「中國館」籌建和運營等提供協助；
十、適時在日本舉行中日高級別人文交流磋商機制第三次會議。
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