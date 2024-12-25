快訊

建中校友晚宴陷辱女惹議！呱吉還原現場：沒注意菜單「但有感受到洋蔥」

她欠200萬元深夜遇飛車討債 國道時速飆190公里追撞釀3死

亞塞拜然客機傳墜毀哈薩克畫面曝光 機上67人已知12人倖存

聽新聞
0:00 / 0:00

可瞬間烤焦3公里內無人機群？ 陸首曝微波武器「颶風3000」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）
大陸高功率微波武器「颶風3000」，號稱可以烤焦3公里內的無人機。（圖／取自澎派新聞）

在日前珠海航展上，一款名為「颶風 3000」的高功率微波武器首次公開亮相，迅速成為全場焦點。該武器號稱「無形殺傷」的強大打擊能力，可在3公里內烤焦無人機，還能對低慢小集群目標進行高效的殺傷打擊。

騰訊網「軍哥茶話室」報導，「颶風 3000」由中國兵器裝備集團研製，可單車獨立或多車協同接入空防體系作戰，也可配屬主戰型武器系統使用。該裝備目標探測距離6公里，光電跟蹤距離4公里，對3公里外看起來和蚊子差不多大小的微小型無人機都能精準捕捉。

中國青年報報導，「颶風3000」的工作原理就類似於家用微波爐。中國兵器裝備專家鄭旭陽指出，微波爐只是用來加熱食物，作用距離只是微波爐內前後左右30公分的範圍，而微波武器是用來加熱3公里高空的無人機或者無人機集群，加熱距離是微波爐的1萬倍，發射出的高功率波束。

鄭旭陽解釋，就好比以光速般射出成千上萬個微波爐，瞬間到達3公里高空的無人機或無人機集群旁邊，並把它們通通裝進去，燒毀電子元器件、控制單元，進而實現對目標的毀傷。

報導強調，這種高功率微波武器打擊速度高，傳播速度接近光速，一旦鎖定目標，高功率波束就會以光速射向目標，實現秒級摧毀，不給對手任何喘息機會。此外，面對無人機該裝備既能逐個擊破，也能大面積進行毀傷，同時更可以抵擋無人機集群的飽和式攻擊。

值得注意的是，「颶風 3000」不受傳統載彈量的限制，只要有電就可發射，這讓這款武器擁有無限的彈藥可持續作戰，也因為不消耗彈藥，消耗的原料為燃油，所以使用成本相當低。由於這款微波武器把探測、跟蹤、打擊、能源等作戰工具都在單車上運作，非常適用於野戰防空和城市作戰。

無人機

延伸閱讀

holo佩克拉聖誕夜再玩「冷炸雞」哏 五萬人在線看兔媽微波加溫

金門陽明湖田野大面積燃燒 無人機助救災

烏克蘭：俄羅斯派60架無人機發動夜襲 部分遭擊落

低空經濟蓬勃…無人機飛手熱門 培訓、考20證升溫

相關新聞

美國防授權法案挺台 全國人大外委會：台灣問題是陸方紅線不容挑戰

美國總統拜登日前簽署2025年度國防授權法案，大陸全國人大外事委員會發言人許東25日發表談話表示，該法案涉華消極條款繼續...

可瞬間烤焦3公里內無人機群？ 陸首曝微波武器「颶風3000」

在日前珠海航展上，一款名為「颶風 3000」的高功率微波武器首次公開亮相，迅速成為全場焦點。該武器號稱「無形殺傷」的強大...

小紅書教戰造假文件 大陸學生企圖從第三地入境台灣

馬來西亞對中國免簽，但也增加犯罪疑慮，駐外移民單位審查案件發現，不肖中國人在網路社群小紅書分享教戰守則，教導中國學生藉專...

一貫道事件將暫緩宗教交流？ 陸國台辦：民進黨政治操弄

近日大陸國台辦證實有3位來自台灣的一貫道信徒在廣東被捕，但台灣官員一再說3人只是念四書五經，有媒體引述我方官員說法指，若...

陸學者指未來四年救經濟沒有統一時間表？ 國台辦：個人言論

大陸知名國際關係學者、北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通日前在「外交事務」刊物上撰文，解讀美國新總統川普上任後，大...

大陸2025全國「兩會」敲定 3月4、5日登場

大陸2025年確立新一年工作目標的全國「兩會」時間敲定，將於2025年3月4日、5日登場，屆時大陸全國人大代表、政協委員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。