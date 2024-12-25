美國防授權法案挺台 全國人大外委會：台灣問題是陸方紅線不容挑戰

美國總統拜登日前簽署2025年度國防授權法案，大陸全國人大外事委員會發言人許東25日發表談話表示，該法案涉華消極條款繼續渲染「中國威脅」，鼓噪對台軍事支持，「台灣問題是中方紅線，不容挑戰。」

新華社報導，許東指出，美方打壓中國科技和經濟發展，限制中美經貿往來和人文交流，粗暴干涉中國內政，損害中方主權安全發展利益。對此表示強烈不滿和堅決反對。

許東還表示，中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏原則處理中美關係，始終認為中美各自的成功是彼此的機遇，兩國應該成為對方發展的助力而不是阻力。

許東認為，中美關係穩定健康可持續發展既關乎兩國人民，也關乎人類前途命運。中美兩個大國難免有些矛盾分歧，但不能損害彼此核心利益，更不能搞衝突對抗。臺灣問題、民主人權、道路制度、發展權利是中方紅線，不容挑戰。

許東強烈敦促，美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，不得實施上述法案中的涉華消極條款，不要在涉及中國主權和核心利益問題上一錯再錯。中方將依法採取必要措施，堅決捍衛國家主權安全發展利益。

美國總統拜登23 日簽署了 2025 財政年度的國防授權法案（NDAA），並授權將3億美元投入台灣安全合作倡議，以確保台灣維持足夠的自我防禦能力，包括反艦飛彈、雷達、海岸防禦到無人機等。法案也授權美國國防部及國務院從庫存撥出防禦物資及服務給台灣，且對於同樣軍援台灣的外國合作夥伴，美國也可以撥補同等物資給這些夥伴，法案也授權美台共同建立軍事創傷聯合護理計畫。