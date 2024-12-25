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陸推福州馬祖產業合作園區 國台辦：支持「能通早通」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
就大陸福建省推「福州馬祖產業合作園區」，大陸國台辦25日表示「支持兩地之間能通早通、應通盡通」。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）
就大陸福建省推「福州馬祖產業合作園區」，大陸國台辦25日表示「支持兩地之間能通早通、應通盡通」。圖為馬祖北竿的小三通售票櫃台。（記者廖士鋒／攝影）

大陸福建省日前宣布推動設立「福州馬祖產業合作園區」，推動閩台海空航線與「絲路海運」等物流通道，就此大陸國台辦表示，「支持兩地之間能通早通、應通盡通」。

大陸國台辦發言人陳斌華25日上午在記者會上，指出「中共中央國務院關於支援福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」明確提出「設立福州馬祖產業合作園區」。他表示福州市認真貫徹有關部署，積極推動福馬產業合作園區設立和建設發展，確定連江縣琯頭鎮粗蘆島區域內作為先行先試區，並「每年安排資金」支持福馬產業合作園區中馬祖企業的發展。

陳斌華強調，福建將「加快構建立體式、綜合性對台通道樞紐」，持續推進相關機場建設；加快港鐵聯運通道建設，推動港口後方鐵路通道等建設，進一步加強港鐵、公鐵聯運水平；推動閩台海空航線與「絲路海運」等物流通道組網，加快構建海鐵聯運物流通道。

他最後指，閩台人親土親，「我們支持兩地之間能通早通、應通盡通」。

此前，中共福建省委宣傳部17日召開「福建省在中國式現代化建設中奮勇爭先系列主題新聞發布會（第三場）」，官方宣布深入實施廈門、福州、泉州國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈工程，加快福州現代物流城等大型物流樞紐建設。同時「加快推進我省沿海城市聯繫金門、馬祖的便捷通道，服務構建廈金、福馬『同城生活圈』；全力推動金門、馬祖『小四通』工程，推進福州、廈門、泉州等沿海地區與金門、馬祖通水、通電、通氣、通橋」。

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