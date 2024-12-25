一貫道事件將暫緩宗教交流？ 陸國台辦：民進黨政治操弄

近日大陸國台辦證實有3位來自台灣的一貫道信徒在廣東被捕，但台灣官員一再說3人只是念四書五經，有媒體引述我方官員說法指，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。對此大陸國台辦回批，表示「民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實」。

此前，國台辦於13日證實3位台灣一貫道信徒在廣東被捕，涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，但台灣官員多次說3人只是在民宅念四書五經，自由時報24日引述熟稔兩岸事務官員說法指出，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。官員還說，陸方以宮廟名義來台交流，實際是去地方宮廟進行統戰滲透，主管機關在入境審查作業上，都會嚴加防範。陸委會昨日強調「中共所推動的宗教交流都是統戰工具」。

本報記者25日上午在記者會上向國台辦發言人陳斌華提問上述一貫道與兩岸宗教交流議題，以及對我方官員說3人只是念四書五經的說法有何評論？陳斌華回應指，台灣居民三人涉嫌「組織利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關依法逮捕，「有關部門將依法開展案件審理，依法保障當事人合法權益」。

他強調，「民進黨當局對此事進行政治操弄，掩蓋不了其不擇手段干擾破壞兩岸交流合作的事實」。

陳斌華還批評民進黨政府「給兩岸旅遊設置重重障礙、刁難阻攔兩岸城市交流，鼓噪兩岸產業脫鉤斷鏈、無理阻撓兩岸宗教民間信仰文化交流，劣跡斑斑，事實俱在，是兩岸人員往來正常化，交流合作常態化的真正障礙」。

至於日前在台灣舉行的雙城論壇，上海代表團發放的「台胞手冊」被綠營批評是「統戰」，陳斌華則回應指，上海方面準備的台胞服務手冊是為台灣同胞提供實用資訊和服務指南，方便台胞在滬求學、工作、就業、創業生活。

他說，「民進黨當局不樂見的不是一本小小的服務手冊，而是兩岸的交流交往」。他批評「民進黨當局、台獨勢力」動輒將大陸的惠台利民舉措兩岸交流活動打上統戰的標籤，企圖將統戰汙名化。

他進一步說明「統戰」，表示統戰「通俗而言就是交朋友促團結，台灣同胞是我們的親人家人，我們與其溝通交流，加強團結，為其謀利，造福天經地義，光明正大，無可厚非」。他並批「民進黨當局的統戰陰謀論充分暴露其陰暗心理，險惡用心」。