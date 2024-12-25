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陸學者指未來四年救經濟沒有統一時間表？ 國台辦：個人言論

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華25日主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華25日主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸知名國際關係學者、北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通日前在「外交事務」刊物上撰文，解讀美國新總統川普上任後，大陸的應對，其中關於台灣議題他表示未來四年大陸將聚焦於經濟，不會制定統一時間表，對此大陸國台辦25日表示，「這是學者的個人言論」，並強調「祖國必須統一」是「新時代中華民族偉大復興的必然要求」。

閻學通近日在《外交事務》（Foreign Affairs）上撰寫的「為何中國不怕川普」（Why China Isn’t Scared of Trump），文中提到，北京在未來四年將會聚焦在提振經濟，優先處理GDP增長議題，所以不會制定統一時間表。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華25日表示，「這是學者的個人言論」。他強調，「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為矢志不渝的歷史任務。祖國必須統一也必然統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求」。

此外，陳斌華還在回應澳門回歸大陸25周年時表示，「『一國兩制』完全行得通、辦得到、得人心，『祖國靠得住，回歸有好處』」。

他表示，「我們將繼續團結廣大台灣同胞，積極探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐。『一國兩制』在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情」。

他最後指，「我們相信，『一國兩制』將被廣大台灣同胞重新認識；在兩岸同胞共同致力實現和平統一的過程中，『兩制』台灣方案的空間和內涵將得到充分展現」。

而對於美國國務卿布林肯近日受訪表示，台灣議題是大家的事，陳斌華則說，「台灣是中國的台灣。台灣問題是中國的內政。解決台灣問題，是兩岸中國人自己的事，不容外人置喙」。他重申，「『台獨」分裂行徑和外部勢力干涉是台海和平穩定的最大威脅。美方如果真心希望台海和平穩定，就應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎之又慎處理台灣問題，明確反對『台獨」，支持中國和平統一」。

就美國軍售台灣，陳斌華也敦促美方「切實恪守在台灣問題上對中方所作的嚴肅政治承諾，將不支持『台獨』的表態體現在具體行動上，立即停止武裝台灣」。他也「正告民進黨當局」，表示「膽敢鋌而走險，必將自取滅亡」。

一國兩制 台獨 陳斌華

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