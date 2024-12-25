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大陸2025全國「兩會」敲定 3月4、5日登場

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸2025年確立新一年工作目標的全國「兩會」時間敲定，將於2025年3月4日、5日登場，屆時大陸全國人大代表、政協委員將赴北京開會，北京當局並將發布2025年的政府工作報告。。本報資料照片
大陸2025年確立新一年工作目標的全國「兩會」時間敲定，將於2025年3月4日、5日登場，屆時大陸全國人大代表、政協委員將赴北京開會，北京當局並將發布2025年的政府工作報告。。本報資料照片

大陸2025年確立新一年工作目標的全國「兩會」時間敲定，將於2025年3月4日、5日登場，屆時大陸全國人大代表、政協委員將赴北京開會，北京當局並將發布2025年的政府工作報告。

新華社報導，大陸全國人大常委會會議，25日表決通過了關於召開十四屆全國人大三次會議的決定。根據決定，十四屆全國人大三次會議於2025年3月5日在北京召開。

另外政協第十四屆全國委員會日前召開主席會議，建議全國政協十四屆三次會議於2025年3月4日在北京召開。

兩會期間，大陸國務院總理李強，照慣例將做政府工作報告，屆時2025年的經濟成長目標與赤字率的具體數字，將成為外界衡量與觀察中國經濟信心的標準之一。

不過美國總統當選人川普，將於2025年入主白宮，對大陸勢必將揮出關稅大棒；加上大陸疫後經濟萎靡不振，儘管官方陸公布一系列增量政策，但效果不彰，屆時兩會宣布的經濟政策勢必會成為外界關注的焦點。

大陸全國兩會，是大陸自1959年來歷年所召開的全國人民代表大會、人民政治協商會議全國委員會的統稱。會議期間，北京當局將發布年度政府工作報告，制定經濟成長率等工作目標。

兩會 北京

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