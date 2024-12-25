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日外相：台灣必須無事 日始終堅守日中建交時共同聲明

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
日本外相岩屋毅將於25日訪問大陸，並與大陸外長王毅舉行會談，對於「台灣有事，日本有事」說法，岩屋毅表示不喜歡，他認為應該是台灣「無事」；他強調，台灣是日本重要且有淵源的友人，但日本也始終堅守日中建交時的共同聲明精神，「台灣必須無事，到處提及有事這個詞，是不妥的。」（路透）
日本外相岩屋毅將於25日訪問大陸，並與大陸外長王毅舉行會談，對於「台灣有事，日本有事」說法，岩屋毅表示不喜歡，他認為應該是台灣「無事」；他強調，台灣是日本重要且有淵源的友人，但日本也始終堅守日中建交時的共同聲明精神，「台灣必須無事，到處提及有事這個詞，是不妥的。」（路透）

日本外相岩屋毅將於25日訪問大陸，並與大陸外長王毅舉行會談，而就在訪陸的前一天，24日鳳凰衛視播出對岩屋毅的專訪，對於「台灣有事，日本有事」說法，岩屋毅表示不喜歡，他認為應該是台灣「無事」；他強調，台灣是日本重要且有淵源的友人，但日本也始終堅守日中建交時的共同聲明精神，「台灣必須無事，到處提及有事這個詞，是不妥的。」

報導指出，岩屋毅直接表示，他不喜歡這種論調，日本在中日恢復邦交時就已在中日聯合聲明中明確了對臺灣的立場，石破政權繼續堅持這一立場，與台灣保持非正式的實務關係

岩屋毅提到，日本理解並尊重中國的立場和主張，認同日台關係是非正式、實務性的關係，他表示始終希望也堅信，兩岸問題必須透過對話和平解決。

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠，22日談到安倍晉三生前提出的「台灣有事即日本有事」，她認為這句話的確很重要，但也強調自己是「和平主義者」，在思考一旦有事該怎麼辦之前，會先思考如何避免有事發生。

大陸駐日本大使吳江浩日前接受日媒採訪時聲稱，日本一些人宣揚「台灣有事就是日本有事」甚至「保衛台灣」，是在「侵犯中國主權」，「如果非要走這條路，後果可想而知」，這事關中日兩國的未來，必須講清楚。

日本前首相安倍晉三，於2021年12月1日提出「台灣有事就是日本有事」的論述，認為台灣與韓國、美國、日本、歐洲等民主自由世界共同團結來對抗獨裁的中國大陸。

安倍晉三 日本 關係

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