前國台辦主任劉結一明年三月將二度任全國政協會議發言人

據央視《新聞聯播》消息，12月24日，政協第十四屆全國委員會第二十九次主席會議在北京召開。會議確定全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆三次會議新聞發言人。此前，劉結一曾擔任全國政協十四屆二次會議新聞發言人。因此這是劉結一在時隔一年後，第二度擔綱此一任務。

公開資料顯示，劉結一，男，漢族，1957年12月生，北京市人，1977年1月參加工作，1987年2月入黨，研究生學歷。

劉結一曾在外交系統工作多年，擔任外交部軍控司司長、國際司司長、美大司司長，外交部部長助理等職，於2009年任中聯部副部長、中國紅十字會副會長，4年後出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

2017年，劉結一任中央台辦、國台辦副主任（正部長級），後於2018年3月接任中央台辦、國台辦主任。2022年12月，劉結一卸任中央台辦、國台辦主任職務，後出任全國政協外事委員會副主任。

2024年3月3日下午，全國政協十四屆二次會議舉行首場記者會。在約一小時的記者會上，首次以全國政協大會新聞發言人身份亮相的劉結一回答了10個中外記者的提問，其中包括中國經濟復甦、大學生就業情勢、共建「一帶一路」等多個問題。