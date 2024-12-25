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前國台辦主任劉結一明年三月將二度任全國政協會議發言人

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸全國政協第十四屆全國委員會第二十九次主席會議在北京召開。會議確定全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆三次會議新聞發言人。圖為他去年3月3日首度擔任政協會議發言人時，在全國政協新聞發布會向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。(新華社)
大陸全國政協第十四屆全國委員會第二十九次主席會議在北京召開。會議確定全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆三次會議新聞發言人。圖為他去年3月3日首度擔任政協會議發言人時，在全國政協新聞發布會向中外媒體介紹本次大會有關情況並回答記者提問。(新華社)

據央視《新聞聯播》消息，12月24日，政協第十四屆全國委員會第二十九次主席會議在北京召開。會議確定全國政協常委、外事委員會副主任劉結一為全國政協十四屆三次會議新聞發言人。此前，劉結一曾擔任全國政協十四屆二次會議新聞發言人。因此這是劉結一在時隔一年後，第二度擔綱此一任務。

公開資料顯示，劉結一，男，漢族，1957年12月生，北京市人，1977年1月參加工作，1987年2月入黨，研究生學歷。

劉結一曾在外交系統工作多年，擔任外交部軍控司司長、國際司司長、美大司司長，外交部部長助理等職，於2009年任中聯部副部長、中國紅十字會副會長，4年後出任中國常駐聯合國代表、特命全權大使。

2017年，劉結一任中央台辦、國台辦副主任（正部長級），後於2018年3月接任中央台辦、國台辦主任。2022年12月，劉結一卸任中央台辦、國台辦主任職務，後出任全國政協外事委員會副主任。

2024年3月3日下午，全國政協十四屆二次會議舉行首場記者會。在約一小時的記者會上，首次以全國政協大會新聞發言人身份亮相的劉結一回答了10個中外記者的提問，其中包括中國經濟復甦、大學生就業情勢、共建「一帶一路」等多個問題。

主任 劉結一 國台辦

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