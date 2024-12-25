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日相訪陸前夕中韓外長通話 趙兌烈：推動戰略夥伴關係立場沒有改變

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外長王毅12月24日應約與南韓外長趙兌烈通話。圖為今年7月兩人在寮國會面場景。（新華社）
大陸外長王毅12月24日應約與南韓外長趙兌烈通話。圖為今年7月兩人在寮國會面場景。（新華社）

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅昨24日應約同韓國外交部長趙兌烈通電話。趙兌烈表示，韓方珍惜當前雙邊關係良好勢頭，推動韓中戰略夥伴關係持續發展的立場沒有改變。願同中方加強戰略溝通。韓方對韓中經貿合作不斷擴大感到滿意，期待打造更多互利互惠成果。王毅表示，中方注意到韓國近期國內局勢變化，中國奉行不干涉內政原則，相信韓國人民有智慧有能力妥善處理國內問題。

王毅此話意指韓國總統尹錫悅月初宣布戒嚴引發的內部動盪。而依據韓聯社報導，趙兌烈介紹了近期南韓國內的情況，強調政府在職權代行體制下仍將繼續堅定不移地發展韓中戰略合作夥伴關係。趙兌烈表示，兩國應在亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議等多個平臺保持合作。

王毅說，中韓是友善近鄰和重要夥伴。在雙方共同努力下，近來中韓關係呈現改善與發展勢頭。中方願同韓方一道，堅持睦鄰友好方向，按照互利共贏原則，繼續用好兩國各領域對話合作機制推動中韓策略夥伴關係健康穩定發展。

王毅表示，儘管面臨貿易保護主義、單邊主義抬頭，中韓貿易規模仍持續擴大，雙方利益進一步交融，顯示兩國經貿合作具備堅實基礎及廣大空間。我們歡迎韓國企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資，願與韓方加強協調，共同維護全球產供鏈穩定暢通。

趙兌烈表示，韓方珍惜當前雙邊關係良好勢頭，推動韓中戰略夥伴關係持續發展的立場沒有改變。願同中方加強戰略溝通，密切高層往來及各領域交流，採取更多便利兩國人員往來措施。韓方對韓中經貿合作不斷擴大感到滿意，期待打造更多互利互惠成果，為增進兩國人民福祉注入更多動能。

這通電話是在日本外相岩屋毅今天赴陸訪問的前夕進行的，但王毅是應約與趙兌烈通話，顯示韓國希望在中日謀求進一步和緩的局勢下，也維繫中韓之間的友好態勢。

大陸外交部消息稱，雙方認為中日韓合作有利於三國各自發展和區域和平穩定繁榮，將共同致力於加強三方合作。雙方就亞太經合組織等多邊框架下合作交換了看法。中方支持韓方主辦明年亞太經合組織領袖非正式會議，韓方對此表示感謝，期待同中方加強溝通協調。

雙方也就朝鮮半島局勢等交換了意見。王毅強調，中方一貫主張透過對話協商解決半島問題，將繼續為半島和平穩定發揮建設性作用。

王毅 關係

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