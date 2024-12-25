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日外相岩屋毅訪陸 將會見王毅

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

日本外相岩屋毅將於今日到訪中國大陸，這是他任內首次訪陸。他將與中共中央外辦主任兼外長王毅進行會談，還將出席五年來首次的「中日高級別人文交流磋商機制」會議。

日本共同社報導，岩屋毅昨在記者會上宣布，廿五日對大陸進行就任後首次訪問，將與王毅舉行會談。

大陸外交部發言人毛寧昨也宣布訪問消息，她指出，今年十一月大陸國家主席習近平與日本首相石破茂在ＡＰＥＣ領導人利馬會議期間會晤，一致同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別對話機制。

毛寧表示，中方重視岩屋毅此訪，中國領導人將與其會見，王毅將同他舉行會談，並將共同出席中日高級別人文交流磋商機制第二次會議。她並指出，中方願同日方一道，著眼共同利益，加強對話溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

日本外相上一次訪陸，是去年四月的林芳正。據共同社等日媒消息，預計在此次會談中，岩屋毅可能會針對大陸因福島核廢水排海而實施的日本水產品禁令，再次要求陸方「切實履行恢復進口的首腦間共識」，此前雙方專家甫於十八日在北京舉行對話。

毛寧昨表示，中方將在有效參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動實施後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

日本 機制 毛寧

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