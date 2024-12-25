聽新聞
0:00 / 0:00

傳兩岸宗教交流暫緩 李乾龍批：交流勿因噎廢食

聯合報／ 記者葉德正陳宥菘／綜合報導

三名一貫道道親在中國大陸被逮捕，傳出官員強調，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。三重先嗇宮董事長李乾龍直言，不要因噎廢食，為什麼很多宗教團體到對岸都沒事？被捕的三名道親觸犯什麼法令？應透過管道去了解，若政府間沒有管道，還有台商協會等方式，「不然要你海基會幹什麼？」

陸委會昨未證實將暫停兩岸宗教交流，但表示中共所推動的宗教交流都是統戰的工具；呼籲國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念。陸委會此前聲明，中共只會假借宗教交流名義對台統戰滲透，不樂見台灣宗教人士在陸宣揚傳教，呼籲宗教人士赴陸前要三思，不要嘗試以身試險。

李乾龍也以雙城論壇、桌球選手馬龍與大陸青年來台交流等為例，指稱民進黨政府怕這怕那，處處限制，別人的認同隨便他人解釋，但因為這樣就氣得跳腳，何必對自己如此沒有信心？台灣人民會因為幾句話就被統戰成功嗎？現在的台灣年輕人都非常有想法，不用過度緊張。

新北市長侯友宜說，兩岸問題透過觀光交流，可讓彼此之間更加了解，帶動兩岸經濟往來，只要是平等、友善都是可行，中央在這部分更應妥善處理。北市長蔣萬安表示，呼籲中央可聽到基層包括店家、商圈、旅館住宿、觀光業者心聲，很多縣市都期待更多觀光客前來旅遊，希望持續善意溝通。

今年十月，周姓、江姓、謝姓一貫道道親在廣東遭到公安逮捕，至今已經滯陸超過兩個月。大陸國台辦日前表示，三人因涉嫌組織、利用會道門破壞法律實施罪被捕。

中共 統戰

延伸閱讀

道親被捕兩岸宗教交流暫緩？李乾龍：台商被捕也斷經貿？

馬英九喊陸生團太成功 陸委會：馬龍在台球迷多

【重磅快評】賴政府捏造「聯合利劍C」阻交流，被美日拆台

接待馬龍遭炎上 北市議員怒：是要中山女高戒嚴？

相關新聞

共軍再遭整頓 4上將去向不明

中共中央軍委廿三日在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的共軍陸軍政委陳輝頒發命令狀。外界...

越南明年建新鐵路 417公里通雲南

越通社報導，越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國大陸的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求...

傳兩岸宗教交流暫緩 李乾龍批：交流勿因噎廢食

三名一貫道道親在中國大陸被逮捕，傳出官員強調，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。三重先嗇宮董事長李乾龍直言，不...

對抗陸頻頻對台施壓 美前官員：令軍機赴台補給

美國防部十八日發表二○二四年中國軍力報告，詳述中國大陸透過各種施壓辦法，侵蝕台灣及其周邊長久既存規範，對此部分美軍前官員...

日外相岩屋毅訪陸 將會見王毅

日本外相岩屋毅將於今日到訪中國大陸，這是他任內首次訪陸。他將與中共中央外辦主任兼外長王毅進行會談，還將出席五年來首次的「...

陸國常會：發揮好仲介機構資本市場「看門人」作用 防不當利益捆綁

大陸國務院總理李強23日主持召開國務院常務會議，審議通過《國務院關於規範仲介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（草案）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。