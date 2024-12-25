傳兩岸宗教交流暫緩 李乾龍批：交流勿因噎廢食

三名一貫道道親在中國大陸被逮捕，傳出官員強調，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。三重先嗇宮董事長李乾龍直言，不要因噎廢食，為什麼很多宗教團體到對岸都沒事？被捕的三名道親觸犯什麼法令？應透過管道去了解，若政府間沒有管道，還有台商協會等方式，「不然要你海基會幹什麼？」

陸委會昨未證實將暫停兩岸宗教交流，但表示中共所推動的宗教交流都是統戰的工具；呼籲國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念。陸委會此前聲明，中共只會假借宗教交流名義對台統戰滲透，不樂見台灣宗教人士在陸宣揚傳教，呼籲宗教人士赴陸前要三思，不要嘗試以身試險。

李乾龍也以雙城論壇、桌球選手馬龍與大陸青年來台交流等為例，指稱民進黨政府怕這怕那，處處限制，別人的認同隨便他人解釋，但因為這樣就氣得跳腳，何必對自己如此沒有信心？台灣人民會因為幾句話就被統戰成功嗎？現在的台灣年輕人都非常有想法，不用過度緊張。

新北市長侯友宜說，兩岸問題透過觀光交流，可讓彼此之間更加了解，帶動兩岸經濟往來，只要是平等、友善都是可行，中央在這部分更應妥善處理。北市長蔣萬安表示，呼籲中央可聽到基層包括店家、商圈、旅館住宿、觀光業者心聲，很多縣市都期待更多觀光客前來旅遊，希望持續善意溝通。

今年十月，周姓、江姓、謝姓一貫道道親在廣東遭到公安逮捕，至今已經滯陸超過兩個月。大陸國台辦日前表示，三人因涉嫌組織、利用會道門破壞法律實施罪被捕。