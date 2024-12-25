共軍再遭整頓 4上將去向不明

中共中央軍委廿三日在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的共軍陸軍政委陳輝頒發命令狀。外界關注，陳輝的前任秦樹桐目前去向不明，加上陸軍司令員李橋銘、海軍政委袁華智和武警司令員王春寧等人，共計四名共軍上將缺席此次儀式，共軍反腐風暴再起。

共軍從去年爆發火箭軍腐敗案後，幾十名將軍落馬，其中包括時任國防部長、中央軍委委員李尚福。今年十一月大陸國防部宣布，中央軍委委員苗華因涉嫌「嚴重違紀」遭到停職，軍隊展開新一輪整頓，使得上述四名上將的缺席受關注。

香港星島日報指出，這場晉銜儀式非常隆重，除了軍委副主席張又俠、何衛東，軍委委員劉振立、張升民，「軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責同志均參加」。根據央視新聞聯播畫面，前兩排都是上將級，包括國防部長董軍、軍委裝備發展部部長許學強、火箭軍政委徐西盛，火箭軍司令員王厚斌，空軍司令員常丁求，空軍政委郭普校等，武警政委張紅兵坐在第三排。

不過，包含陳輝的前任秦樹桐在內的四名上將卻缺席儀式。報導指，秦樹桐現年六十二歲，未達六十五歲屆齡退休門檻就卸任陸軍政委，而且官方沒有公布其動向。香港明報稱，今年秋天已傳出秦樹桐被免職消息。秦樹桐是在二○二二年一月獲頒上將軍銜，當時官方首度公開其擔任陸軍政委的消息。

報導指出，早在十月底，秦樹桐和袁華智就被發現雙雙缺席省部級幹部大會。王春寧則缺席上月廿一日全國公安機關召開的視訊會議。秦樹桐的搭檔、陸軍司令員李橋銘近日亦傳出負面消息。上述四名上將都是中共廿屆中央委員。這也顯示中共對共軍高層的清洗整頓仍在繼續。