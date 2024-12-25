聽新聞
0:00 / 0:00

共軍再遭整頓 4上將去向不明

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

中共中央軍委廿三日在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的共軍陸軍政委陳輝頒發命令狀。外界關注，陳輝的前任秦樹桐目前去向不明，加上陸軍司令員李橋銘、海軍政委袁華智和武警司令員王春寧等人，共計四名共軍上將缺席此次儀式，共軍反腐風暴再起。

共軍從去年爆發火箭軍腐敗案後，幾十名將軍落馬，其中包括時任國防部長、中央軍委委員李尚福。今年十一月大陸國防部宣布，中央軍委委員苗華因涉嫌「嚴重違紀」遭到停職，軍隊展開新一輪整頓，使得上述四名上將的缺席受關注。

香港星島日報指出，這場晉銜儀式非常隆重，除了軍委副主席張又俠、何衛東，軍委委員劉振立、張升民，「軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責同志均參加」。根據央視新聞聯播畫面，前兩排都是上將級，包括國防部長董軍、軍委裝備發展部部長許學強、火箭軍政委徐西盛，火箭軍司令員王厚斌，空軍司令員常丁求，空軍政委郭普校等，武警政委張紅兵坐在第三排。

不過，包含陳輝的前任秦樹桐在內的四名上將卻缺席儀式。報導指，秦樹桐現年六十二歲，未達六十五歲屆齡退休門檻就卸任陸軍政委，而且官方沒有公布其動向。香港明報稱，今年秋天已傳出秦樹桐被免職消息。秦樹桐是在二○二二年一月獲頒上將軍銜，當時官方首度公開其擔任陸軍政委的消息。

報導指出，早在十月底，秦樹桐和袁華智就被發現雙雙缺席省部級幹部大會。王春寧則缺席上月廿一日全國公安機關召開的視訊會議。秦樹桐的搭檔、陸軍司令員李橋銘近日亦傳出負面消息。上述四名上將都是中共廿屆中央委員。這也顯示中共對共軍高層的清洗整頓仍在繼續。

共軍 國防部 陸軍

延伸閱讀

出事了？習近平晉升1上將 重要晉銜儀式「4上將缺席」引猜測

共軍4上將缺席晉銜儀式 又掀反腐風暴

習近平晉升陸軍政委陳輝上將軍銜 原政委去向不明

共軍又有動作…2027台海終須一戰？美軍改口：很難 智庫：隔離更可能

相關新聞

共軍再遭整頓 4上將去向不明

中共中央軍委廿三日在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的共軍陸軍政委陳輝頒發命令狀。外界...

越南明年建新鐵路 417公里通雲南

越通社報導，越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國大陸的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求...

傳兩岸宗教交流暫緩 李乾龍批：交流勿因噎廢食

三名一貫道道親在中國大陸被逮捕，傳出官員強調，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。三重先嗇宮董事長李乾龍直言，不...

對抗陸頻頻對台施壓 美前官員：令軍機赴台補給

美國防部十八日發表二○二四年中國軍力報告，詳述中國大陸透過各種施壓辦法，侵蝕台灣及其周邊長久既存規範，對此部分美軍前官員...

日外相岩屋毅訪陸 將會見王毅

日本外相岩屋毅將於今日到訪中國大陸，這是他任內首次訪陸。他將與中共中央外辦主任兼外長王毅進行會談，還將出席五年來首次的「...

陸國常會：發揮好仲介機構資本市場「看門人」作用 防不當利益捆綁

大陸國務院總理李強23日主持召開國務院常務會議，審議通過《國務院關於規範仲介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（草案）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。