陸國常會：要發揮好中介機構資本市場「看門人」作用

大陸國務院總理李強23日主持召開國務院常務會議，審議通過關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定草案。會議提出，要發揮好中介機構資本市場「看門人」作用，防止中介機構發行人不當利益捆綁。

該會適逢11、12日中共中央政治局會議之後，審議通過《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，部署深化藥品醫療器材監管改革促進醫藥產業高品質發展有關舉措，研究加強食品安全全鏈條監管相關工作，聽取建立促進高品質發展轉移支付激勵約束機制匯報，審議通過《國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（草案）》。

會議指出，涉企行政檢查是行政執法主體履行行政管理職責的重要方式，初衷是為規範和引導企業依法經營。要著眼於穩定市場預期，著眼於提高依法行政水準，嚴格規範涉企行政檢查，合理設置頻度，妥善把握力度，著力提升精準度，努力做到既不缺位、也不越位。

會議表示，要明確行政檢查主體，清理公佈行政檢查事項，從源頭遏制亂檢查。要合理確定檢查方式，嚴格檢查標準和程序，加強行政檢查執法監督，減少入商檢查頻次，杜絕隨意檢查。要把規範行政檢查作為明年規範涉企執法專案行動的重要內容，及時解決反映強烈的突出問題，加大對亂檢查的查處力度，嚴肅責任追究。

另，會議強調，要發揮好中介機構資本市場「看門人」作用，防止中介機構與發行人不當利益捆綁，嚴厲打擊財務造假、詐欺發行等違法行為，切實保護投資者合法權益，促進資本市場健康穩定發展。

此外，會議還部署深化藥品醫療器械監管改革，並提出要加大對藥品醫療器械研發創新支持，積極推廣使用創新藥和醫療器械；要提高審評審批質效，加快臨床急需藥品醫療器械審批上市，支持醫藥產業擴大開放合作。要以高效率嚴格監管提升醫藥產業合規水平，支持醫藥產業擴大開放合作。

會議聽取了建立促進高質量發展轉移支付激勵約束機制彙報，提出要發揮轉移支付對地方高質量發展的引導作用，安排激勵資金向稅收貢獻大，收入增速較快的地區傾斜；鼓勵各地通過高質量發展涵養稅源，增強發展主動性和財政可持續性。

會議還指出，食品安全攸關人民身體健康和生命安全。要堅持源頭嚴防、過程嚴管、風險嚴控，切實提升全鏈條監理能力水平，堅決守牢食品安全底線。