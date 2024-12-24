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陸國常會：發揮好仲介機構資本市場「看門人」作用 防不當利益捆綁

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
大陸國務院總理李強。圖／中新社
大陸國務院總理李強。圖／中新社

大陸國務院總理李強23日主持召開國務院常務會議，審議通過《國務院關於規範仲介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（草案）》。

會議強調，要發揮好仲介機構資本市場「看門人」作用，防止仲介機構與發行人不當利益捆綁，嚴厲打擊財務造假、欺詐發行等違法行為，切實保護投資者合法權益，促進資本市場健康穩定發展。

國常會並審議通過《關於嚴格規範涉企行政檢查的意見》，部署深化藥品醫療器械監管改革促進醫藥產業高品質發展有關舉措，研究加強食品安全全鏈條監管相關工作，聽取建立促進高品質發展轉移支付激勵約束機制匯報。

會議指出，涉企行政檢查是行政執法主體履行行政管理職責的重要方式，初衷是為了規範和引導企業依法經營。要著眼於穩定市場預期，著眼於提高依法行政水準，嚴格規範涉企行政檢查，合理設置頻度，妥善把握力度，著力提升精準度，努力做到既不缺位、也不越位。要明確行政檢查主體，清理公佈行政檢查事項，從源頭上遏制亂檢查。

要合理確定檢查方式，嚴格檢查標準和程式，加強行政檢查執法監督，減少入企檢查頻次，杜絕隨意檢查。要把規範行政檢查作為明年規範涉企執法專項行動的重要內容，及時解決反映強烈的突出問題，加大對亂檢查的查處力度，嚴肅責任追究。

會議表示，要深化藥品醫療器械監管全過程改革，更好滿足群眾對高品質藥品醫療器械的需求。要加大對藥品醫療器械研發創新支持，積極推廣使用創新藥和醫療器械。要提高審評審批質效，加快臨床急需藥品醫療器械審批上市。

會議指出，食品安全事關人民群眾身體健康和生命安全。要堅持源頭嚴防、過程嚴管、風險嚴控，切實提高全鏈條監管能力水準，堅決守牢食品安全底線。

會議指出，要發揮轉移支付對地方高品質發展的引導作用，安排激勵資金向稅收貢獻大、收入增速較快的地區傾斜。要科學規範抓好機制實施，鼓勵各地通過高品質發展涵養稅源，增強發展主動性和財政可持續性。

國務院 李強 資本市場

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