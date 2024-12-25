越南明年建新鐵路 417公里通雲南

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

越通社報導，越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國大陸的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求該項目必須在2025年12月開工建設，且要確保列車速度和軌距設計與大陸鐵路同步對接。

根據規畫，「老街—河內—海防鐵路建設項目」預計總投資額約116億美元，全長417公里，將從與大陸雲南省接壤的邊境省份「老街」出發，經過首都「河內」至港口城市「海防」，境內途經老街、安沛、富壽、永福、河內、北寧、興安、海陽、海防9個省市，是連接大陸的國際運輸路線。

范明政22日在對預計將與大陸鐵路連接及擬建老街站的地點進行實地考察時要求，交通部和相關部會進一步加快計畫報告準備和提交進度，必須分別於2025年1月和2月向政府和國會提交該計畫投資主張及其特殊機制政策，必須於2025年12月開工。此項目原預計2027年中旬開工。

范明政強調，這是一個「需要盡快實施的重要項目」，流程也應該簡化，要求適當調整貨運、客運站數量和位置，保證高效運作。同時，列車速度和軌距的設計要確保與大陸鐵路同步對接；與中方保持密切配合，確保越中鐵路順利對接。

大陸外長王毅與越南副總理兼外長裴青山本月10日在北京舉行中越雙邊合作指導委員會第十六次會議，雙方正式簽署「關於跨境標軌鐵路合作項目」的協議，將合作建設三條鐵路。

老街 越南

延伸閱讀

越南西寧省爆炸1死5傷 疑民眾自製鞭炮釀禍

《鬼妹》越南版恐怖「灰姑娘」 殘酷情節遭列國中教材禁書

冬颱帕布 陸中央氣象台：明晚越南南部海面減弱消散

歐亞最短貨運鐵路將開工 中吉烏路線預計2030年完工

相關新聞

共軍再遭整頓 4上將去向不明

中共中央軍委廿三日在北京八一大樓舉行晉升上將軍銜儀式，中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的共軍陸軍政委陳輝頒發命令狀。外界...

越南明年建新鐵路 417公里通雲南

越通社報導，越南總理范明政22日下午到老街省視察連結越南與中國大陸的跨境標軌鐵路「老街—河內—海防鐵路建設項目」，他要求...

傳兩岸宗教交流暫緩 李乾龍批：交流勿因噎廢食

三名一貫道道親在中國大陸被逮捕，傳出官員強調，若中共不將人釋放，兩岸宗教交流未來可能暫緩。三重先嗇宮董事長李乾龍直言，不...

對抗陸頻頻對台施壓 美前官員：令軍機赴台補給

美國防部十八日發表二○二四年中國軍力報告，詳述中國大陸透過各種施壓辦法，侵蝕台灣及其周邊長久既存規範，對此部分美軍前官員...

日外相岩屋毅訪陸 將會見王毅

日本外相岩屋毅將於今日到訪中國大陸，這是他任內首次訪陸。他將與中共中央外辦主任兼外長王毅進行會談，還將出席五年來首次的「...

陸國常會：發揮好仲介機構資本市場「看門人」作用 防不當利益捆綁

大陸國務院總理李強23日主持召開國務院常務會議，審議通過《國務院關於規範仲介機構為公司公開發行股票提供服務的規定（草案）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。