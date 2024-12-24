快訊

大法官人選全滅 賴總統如何再提名？學者建議政黨協商

越野跑者尖石山區失聯2天…家屬急尋 80米深谷尋獲遺體

耶誕節回溫、降雨趨緩！周五冷氣團來襲低溫10度 跨年夜天氣曝光

拜登簽署國防授權法案挺台 陸外交部：停止武裝台灣

中央社／ 北京24日電
中國大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社
中國大陸外交部發言人毛寧。圖／歐新社

針對美國總統拜登23日簽署2025年度國防授權法案，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，美方「年復一年渲染中國威脅，鼓噪對台軍事支持」，中方強烈不滿，堅決反對，已向美方提出交涉，並敦促美方「停止武裝台灣」。

中國外交部24日下午舉行例行記者會。央視新聞報導，毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。

毛寧聲稱，美方執意將夾帶「涉華消極內容」的2025財政年度國防授權法案簽署成法，「年復一年渲染中國威脅，鼓噪對台軍事支持」，濫用國家力量打壓中國科技和經濟發展，限制中美經貿往來和人文交流，損害中方主權安全發展利益，干擾雙方穩定中美關係的努力。

她表示，中方對美方此舉強烈不滿，堅決反對。已向美方提出嚴正交涉。

毛寧宣稱，中方敦促美方摒棄冷戰思維和意識形態偏見，客觀理性看待中國發展和中美關係，確實遵守一個中國原則和中美三個聯合公報，「停止武裝台灣」，停止將科技和經貿問題政治化，停止為增加軍費、維持霸權尋找藉口。

她最後說，中方將採取堅決有力措施，「捍衛自身主權安全和發展利益」。

美國聯邦參議院18日通過價值8950億美元（約新台幣29兆2700億元）的2025年度國防授權法案，內含多項意在抗衡中國不斷增強勢力的措施，其中包括以援助烏克蘭模式為藍本，建立一個向台灣輸送軍事資源的基金。並擴大實施美國近年來禁止軍隊採購中國商品的做法，從軍營販賣部的大蒜到無人機技術，一律禁用中國貨。

國防授權法案 拜登 毛寧 美國

延伸閱讀

拜登未赦免3死囚涉仇恨大規模屠殺 包含波馬爆炸案兇嫌

川普就職典禮…福特、通用各捐100萬元 另外還提供車隊

拜登對中製成熟晶片發起301條款調查 北京不滿

美對陸成熟製程發動301調查將有利台廠 這幾檔飆漲停

相關新聞

出事了？習近平晉升1上將 重要晉銜儀式「4上將缺席」引猜測

中共中央軍委23日舉行晉升上將軍銜儀式，由軍委主席習近平頒發命令狀，陳輝晉升為上將。官媒更首次向外披露，擔任過軍事航天部...

金磚國家再添9國 陸外交部：促進全球南方合作重要平台

俄羅斯官方宣布金磚國家再增九國，大陸外交部發言人毛寧24日在例行記者會上指出，金磚大家庭迎來夥伴國，標誌著金磚合作邁上新...

國台辦前主任劉結一 再度出任大陸全國政協發言人

大陸國台辦前主任劉結一，在卸任後於今年3月大陸全國兩會期間，擔任政協發言人，如今大陸全國政協再度確定，明年初的兩會期間，...

陸擬恢復日水產進口 習近平、石破茂「破冰」…背後恐是為了川普

日媒昨引述消息報導，中國當局已開始討論最快於2025年上半年恢復日本水產品的進口。與此同時，日本外相岩屋毅預計24日訪問...

拜登簽署國防授權法案挺台 陸外交部：停止武裝台灣

針對美國總統拜登23日簽署2025年度國防授權法案，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，美方「年復一年渲染中國威脅，鼓噪對台軍...

日水產重啟進口？ 陸外交部：監測後逐步恢復合規產品進口

日媒報導中方考慮在明年上半年重新開始進口日本水產品，大陸外交部發言人毛寧24日在外交部例行記者會上回應，中方將在有效參與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。