日水產重啟進口？ 陸外交部：監測後逐步恢復合規產品進口

日媒報導中方考慮在明年上半年重新開始進口日本水產品，大陸外交部發言人毛寧24日在外交部例行記者會上回應，中方將在有效參與長期國際監測和獨立取樣等監測活動實施之後，基於科學證據著手調整有關措施，逐步恢復符合規準的日本水產品進口。

毛寧指出，在福島核汙染水排海的問題上，最關鍵的是日方切實履行自身承諾。中方反對日本福島核汙染水排海的立場沒有變化。

毛寧說，一次兩次檢測的結果可能還不能完全說明問題，關鍵在於日方要切實地履行承諾，確保國際監測和中國等利益攸關國的獨立取樣監測能夠持續開展。

與此同時，毛寧宣布日外相岩屋毅訪中的訊息，毛寧表示，今年11月習近平主席同石破茂首相在亞太經合組織領導人利馬會議期間舉行會晤，一致同意保持高層交往，用好經濟、人文等領域高級別規劃機制。

毛寧說，中方重視岩屋毅外相訪華。中方願同日方一道著眼共同利益，加強對話溝通，深化務實合作，妥善管控分歧，共同努力全面推進中日戰略互惠關係，致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

外界認為開放日本海產品會是中日外相會談主要關注議題之一。日媒共同社稍早報導，日本外相岩屋毅預計本周出訪中國，將與大陸外長王毅舉行會談，岩屋毅將要求中方切實履行恢復日本水產進口的共識。

日媒《日經新聞》引述中國政府相關人士報導，中國正考慮恢復進口日本海產品，預計最早於2025年上半年解除相關禁令。報導稱，大陸國務院總理李強可能於2025年5月至6月訪問日本，參加在日本舉行的中日韓首腦會談，屆時將進一步落實恢復進口的政策。