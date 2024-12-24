金磚國家再添9國 陸外交部：促進全球南方合作重要平台

俄羅斯官方宣布金磚國家再增九國，大陸外交部發言人毛寧24日在例行記者會上指出，金磚大家庭迎來夥伴國，標誌著金磚合作邁上新的台階，金磚機制的代表性進一步擴大，感召力和影響力更加彰顯，日益成為促進「全球南方」團結合作的重要平台。

俄羅斯衛星通訊社當地時間23日報導，俄羅斯總統助理烏沙科夫表示，白俄羅斯、玻利維亞、印尼、哈薩克、泰國、古巴、烏干達、馬來西亞和烏茲別克將於2025年1月1日正式成為金磚國夥伴國。

毛寧說，中方願同金磚成員及夥伴國一道，秉持開放包容、合作共贏的精神，拓展各領域的務實合作，促進「大金磚合作」高質量發展，推動構建人類命運共同體。

烏沙科夫說，預計在近期還將收到另外四國針對邀請的回覆。但他同時表示，雖然，金磚組織的大門不會對志同道合的夥伴關上，當前也的確還有20多個國家對與金磚國家對話表現出興趣，但無限制擴容會讓金磚國家不堪重負。

金磚國家合作機制啟動於2006年，最初由巴西、俄羅斯、印度和中國組成，2011年南非加入，2024年伊朗、沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞加入。俄羅斯自2024年1月1日起擔任金磚國家輪值主席國。

外界認為中國大陸在金磚國家擴容扮演關鍵角色。大陸國家主席習近平先前出席俄羅斯喀山金磚領導人峰會時強調，無論國際形勢如何變化，中國始終心繫並扎根全球南方，支持更多全球南方國家加入金磚事業，匯聚全球南方磅礴力量，共同推動構建人類命運共同體。