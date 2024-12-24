加勒比地區拉警報 陸學者：或有台邦交國明年轉向中共

大陸國家主席習近平自上任後積極運作與拉美國家的關係，並助推「全球南方」國家崛起，而隨著大陸與拉美地區、加勒比國家密切接觸，有大陸專家分析，不排除台灣在該地區的友邦最早在2025年外交轉向中共。

俄羅斯衛星通訊社報導，中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所所長、副研究員宋均營分析，目前拉美確實還是台灣所謂「邦交國」較為集中的地區。一方面這與台灣在此經營多年有關，通過「金元外交」手段與這些國家的既得利益階層形成了利益共同體，讓他們需要考慮現實利益。另一方面也有美國因素的影響，美國通過各種方式施壓並反對他們與中國大陸建交。

2024年中國與加勒比地區保持著密切政治接觸，包括同蘇利南、多明尼加、安地卡及巴布達、牙買加等國。這些接觸既表明瞭中國在該地區的影響力不斷增強，也表明這些國家對與中國發展合作的興趣日益濃厚。

而台灣在加勒比地區有邦交關係分別有海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等四國。但外界普遍認為，台灣能維持邦交主要有美國力量。

中國社會科學院拉美研究所研究員徐世澄表示，不排除上述一些國家最早可能在2025年外交轉向中國大陸的可能性。

對於這四個國家目前與中共的關係，徐世澄指出，在加勒比地區四個與中國未建交的國家中，中國在海地有貿易代表處。目前海地政局動亂，前總統被殺害後，總統選舉一再推遲，過渡政府委員會予計明年舉行大選。他認為，中國與海地建交恐怕要等海地選出總統之後，不過明年海地能否舉行總統選舉，現在還不確定。

至於其他聖露西亞等三國，徐世澄表示，這三國與古巴關係不錯，與中國也有經貿往來，明年是有可能與中國建交的。此外，明年將在北京舉行第四屆中國一拉共體部長級論壇，中方會邀請所有拉美和加勒比國家，包括7個未建交國與會。

即將迎來2025年，台灣邦交國再度拉警報，香港《南華早報》近日報導，一項調查顯示，台灣在非洲僅剩的邦交國史瓦帝尼民眾普遍對中國看法積極。數據顯示，受訪者中，對中國持正面看法的比例達72%，持負面看法的僅5%。

據我外交部網站，目前與我仍有邦交國家共12國，包括歐洲一國（梵蒂岡）、非洲一國（史瓦帝尼）和大洋洲三國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯）以及中美洲兩國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比地區四國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和南美洲一國（巴拉圭）。