快訊

17歲少女疑遭麥當勞主管性侵走上絕路 士檢沉痛說明偵辦進度

小綠人剩2秒…女子跑步過馬路遭攔下開單喊冤 警「1理由」打臉

2025上半年生肖財運(上)／鼠別急著投資、牛有望加薪、2生肖當心被詐騙

聽新聞
0:00 / 0:00

加勒比地區拉警報 陸學者：或有台邦交國明年轉向中共

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
在中共近年積極運作與拉美地區國家政治關係，有大陸學者分析，明年可能有加勒比地區邦交可能轉向中共。圖為外交部大廳擺放的友邦國旗。圖／聯合報系資料照片
在中共近年積極運作與拉美地區國家政治關係，有大陸學者分析，明年可能有加勒比地區邦交可能轉向中共。圖為外交部大廳擺放的友邦國旗。圖／聯合報系資料照片

大陸國家主席習近平自上任後積極運作與拉美國家的關係，並助推「全球南方」國家崛起，而隨著大陸與拉美地區、加勒比國家密切接觸，有大陸專家分析，不排除台灣在該地區的友邦最早在2025年外交轉向中共。

俄羅斯衛星通訊社報導，中國國際問題研究院拉美和加勒比研究所所長、副研究員宋均營分析，目前拉美確實還是台灣所謂「邦交國」較為集中的地區。一方面這與台灣在此經營多年有關，通過「金元外交」手段與這些國家的既得利益階層形成了利益共同體，讓他們需要考慮現實利益。另一方面也有美國因素的影響，美國通過各種方式施壓並反對他們與中國大陸建交。

2024年中國與加勒比地區保持著密切政治接觸，包括同蘇利南、多明尼加、安地卡及巴布達、牙買加等國。這些接觸既表明瞭中國在該地區的影響力不斷增強，也表明這些國家對與中國發展合作的興趣日益濃厚。

而台灣在加勒比地區有邦交關係分別有海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁等四國。但外界普遍認為，台灣能維持邦交主要有美國力量。

中國社會科學院拉美研究所研究員徐世澄表示，不排除上述一些國家最早可能在2025年外交轉向中國大陸的可能性。

對於這四個國家目前與中共的關係，徐世澄指出，在加勒比地區四個與中國未建交的國家中，中國在海地有貿易代表處。目前海地政局動亂，前總統被殺害後，總統選舉一再推遲，過渡政府委員會予計明年舉行大選。他認為，中國與海地建交恐怕要等海地選出總統之後，不過明年海地能否舉行總統選舉，現在還不確定。

至於其他聖露西亞等三國，徐世澄表示，這三國與古巴關係不錯，與中國也有經貿往來，明年是有可能與中國建交的。此外，明年將在北京舉行第四屆中國一拉共體部長級論壇，中方會邀請所有拉美和加勒比國家，包括7個未建交國與會。

即將迎來2025年，台灣邦交國再度拉警報，香港《南華早報》近日報導，一項調查顯示，台灣在非洲僅剩的邦交國史瓦帝尼民眾普遍對中國看法積極。數據顯示，受訪者中，對中國持正面看法的比例達72%，持負面看法的僅5%。

據我外交部網站，目前與我仍有邦交國家共12國，包括歐洲一國（梵蒂岡）、非洲一國（史瓦帝尼）和大洋洲三國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯）以及中美洲兩國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比地區四國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和南美洲一國（巴拉圭）。

海地 美國 關係

延伸閱讀

股票型ETF 資金追捧

瓜國媒體批中國大陸如黑道威脅 為區域內霸凌者

歐盟主席訪拉美 可能與南方共同市場簽署自貿協定

擴大拉美地區影響力 陸再砸錢興建巴拿馬運河大橋

相關新聞

外資撤 上海、北京消費雪崩

中國大陸內需消費持續疲弱，大陸政治中心北京與經濟外貿重鎮上海的消費更出現雪崩式下滑。官方統計，今年十一月北京、上海社會消...

陸拚經濟緊抓民企 管制未放鬆

大陸全國人大常委會正審議「民營經濟促進法」，中共中央統戰部長石泰峰日前也要求民營經濟人士要在思想、政治和行動三方面，和以...

習近平晉升陸軍政委陳輝上將軍銜 原政委去向不明

據央視新聞報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式23日在北京八一大樓舉行，中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的解放軍陸軍政...

緩和對日關係 陸將恢復日水產進口

日媒昨引述消息報導，大陸當局已開始討論最快於二○二五年上半年恢復日本水產品的進口。與此同時，日本外相岩屋毅預計廿四日訪問...

港府再列許智峯等7人為潛逃者 撤港護照、禁處理資金

香港特區政府24日刊憲公告，將許智峰等七人列為潛逃者，實施撤銷特區護照，同時禁止處理資金與不動產等活動。這是港府時隔半年...

歐亞最短貨運鐵路將開工 中吉烏路線預計2030年完工

大陸近年加強與中亞國家互聯互通，吉爾吉斯總統賈帕洛夫近日證實，延宕27年的「中吉烏鐵路」將在12月27日開工建設，預計2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。