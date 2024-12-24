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反送中餘波 香港新增通緝6名海外港人

中央社／ 香港24日電

香港警方繼去年各自懸賞港幣100萬元（新台幣400萬元）通緝13名「反送中」運動支持者後，今天又再各自懸賞百萬元通緝鍾劍華等6名海外港人。

警方國安處最新懸賞通緝的6人是鍾劍華、何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴，他們被指在海外涉嫌煽動分裂國家罪，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪不等。

具體而言，警方指他們透過不同網路平台或以其他形式鼓吹「港獨」，以及請求外國對中國及香港進行制裁、封鎖及採取其他敵對行動等，其中鄭敬基被指操作一個名為「HongKonger Station香港台」的頻道，發布多段煽動分裂國家的影片。

此外，何良懋被指聯同他人籌組一個名為「香港議會」的「政權機關」，並發動「公投」，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。

至於鍾翰林，劉珈汶以及張晞晴，警方指他們分別以「香港獨立倡議委員會」、「香港民主委員會」以及「香港自由委員會基金會」要員身分發布文章及透過不同平台，鼓吹將香港從中國分離出去，又請求外國「制裁」等。

今天較早時，香港當局也曾刊憲，把7名居於海外的港人列為「危害國家安全罪行的潛逃者」，他們包括立法會前議員許智峯和郭榮鏗，都是「反送中」主要支持者，其後逃往或轉赴海外居住。

香港警方去年已曾先後懸賞百萬元通緝13名海外港人，指他們涉嫌煽動分裂國家、勾結外國或境外勢力危害國家安全，當中包括羅冠聰、鄭文傑和蔡明達，以及今早被列為「危害國家安全罪行的潛逃者」的人。

最新被通緝的鍾劍華是理工大學應用社會科學系前助理教授，2020年退休後加入香港民意研究所擔任副行政總裁；鍾翰林是「獨派」人士，前「學生動源」召集人，2023年底前往英國尋求政治庇護。

鄭敬基是演員、歌手及網路評論員，現居加拿大。

反送中 通緝 香港

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