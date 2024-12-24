涉煽動分裂國家 港國安處懸賞逾400萬通緝6人

香港警方國安處再通緝六名身處海外的人士，分別是鍾劍華、何良懋、鄭敬基、鍾翰林、劉珈汶及張晞晴。港警指，由於案情十分嚴重，對相關人士各懸賞港幣100萬元（約新台幣420萬元），並呼籲公眾提供消息。

綜合香港01、香港電台報導，香港保安局局長鄧炳強、香港警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國家安全處總警司李桂華24日上午召開記者會，李桂華宣布警方國安處增六人通緝名單。

香港警方表示，前述六人主要是涉及多次透過不同平台和形式，請求外國對中華人民共和國及香港特別行政區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動。

香港警方並具體指出相關罪責：鍾劍華於本年5月至6月期間，多次透過社交媒體平台鼓吹「港獨」；鄭敬基於2020年7月至2024年6月期間，操作一個名為「HongKonger Station香港台」的頻道，發布多段煽動分裂國家的影片。何良懋自2022年7月27日起，聯同他人籌組一個名為「香港議會」的政權機關，並發動「公投」，以圖實施「自決」及顛覆國家政權。

至於鍾翰林，劉珈汶以及張晞晴，警方指他們分別以「香港獨立倡議委員會」、「香港民主委員會」以及「香港自由委員會基金會」要員的身分發布文章，並多次透過不同平台，鼓吹將香港特區從中華人民共和國分離出去、請求外國「制裁」等。

鄧炳強稱，打擊對象通緝時間較長，繼續不同方式危害國家安全，不要以為身處海外就能逃避責任，港府必將依法追捕，「雖遠必誅」。他也呼籲香港市民，應避免與潛逃者有金錢瓜葛。

今日稍早，港府刊憲指出，保安局局長鄧炳強行使《維護國家安全條例》賦予的權力，將香港前立法議員許智峰、郭榮鏗、「香港議會」發起人袁弓夷、「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀、美國香港人組織「我們是香港人」總監許穎婷、香港城大學生會前外務副會長邵嵐和香港前律師任建峰等七人列為潛逃者。

鄧炳強表示，該七名人士煽動分裂國家，意圖實施自決，發表所謂報告會見外國政客，請求對香港制裁、封鎖等敵對行動。他指出，除香港保安局授權，任何人直接、間接提供資金，包括網上平台提供資金，不動產出租、提供，或者成立合資企業，提供資金等屬於犯罪，定罪可判7年。