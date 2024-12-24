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陸委會：中共所推動的宗教交流都是統戰工具

中央社／ 台北24日電

大陸委員會（陸委會）今天表示，國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念，中共所推動的宗教交流都是統戰工具。

台灣3名一貫道信徒赴陸讀經被逮捕，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）13日表示，周姓、江姓、謝姓等3人在陸涉嫌「組織、利用會道門破壞法律實施罪」，被廣東省公安機關逮捕，目前3人均已聘請律師。

一貫道信徒在陸被逮捕案例恐將影響兩岸宗教交流。關於「暫緩」兩岸宗教交流的反制措施研擬，陸委會24日僅表示，「國人必須認清，在中共體制下，根本沒有宗教自由的概念，中共所推動的宗教交流都是統戰工具」。

台灣3名一貫道信徒於10月在陸被逮捕，事發地為中國大陸廣東；海峽交流基金會（海基會）秘書長羅文嘉日前表示，當事人均為年逾70歲老人家，赴陸陪讀四書五經，未從事政治性活動；透過各式管道試圖了解狀況，都未獲對岸回應。

內政部12日透過新聞稿指出，近年兩岸宗教交流頻繁，有少數宗教團體疑似配合中共統戰活動。統戰活動與一般正常交流活動不一樣，正常交流活動沒有特別目的、不會牽涉利益；統戰活動以攏絡、動搖和收買的方式，達到政治目的。

中共 廣東 統戰

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