談2025年中國經濟社會情勢 李強：面臨不少挑戰
中國國務院總理李強昨天談及明年經濟情勢，表示經濟社會發展仍面臨不少挑戰，但要迎難而上，要與各種不確定因素搶時間，鞏固經濟回升向好勢頭。
中國國務院昨天舉行憲法宣誓儀式，由李強監誓。儀式宣誓結束後，李強做了講話，並談及明年經濟問題。
李強指出，明年中國經濟社會發展仍面臨不少困難挑戰，「要迎難而上、擔當作為，奮力打開改革發展新天地」。
他提出，要實幹為先、奮發有為。堅持幹字當頭，把中共中央決策部署細化實化具體化。要與各種不確定因素搶時間，對已經確定的工作能早則早、寧早勿晚、加快推進，不斷鞏固經濟回升向好勢頭。要堅持以人民為中心的發展思想，主動了解群眾和企業訴求，積極解決急難愁盼問題。
他又說，要改革攻堅、敢於創新。深入貫徹落實中共20屆三中全會部署，「遇到難題不退縮，碰到矛盾不回避，敢於打破思維慣性，積極謀劃有效的工作抓手，把各項改革任務落到實處」。要跨前一步、加強協同。
中共中央政治局9日召開會議，研究2025年經濟工作。緊接著中央經濟工作會議在11、12日舉行，部署2025年經濟工作。根據會議公報，明年中國將實施適度寬鬆的貨幣政策、更加積極的財政政策，有望提高赤字率，並且會穩住、提振深陷泥淖的房地產市場，以及冀望振興股市。
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