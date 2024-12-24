取代香港？習近平：讓澳門「國際大都市」品牌更靚麗

反送中後，北京當局有意扶持澳門，取代香港部分功能？大陸國家主席習近平日前在澳門回歸25周年慶典上提出，要以更加開放包容姿態，廣泛拓展國際聯繫，提升全球影響力和吸引力，讓「中國香港」、「中國澳門」國際大都市的品牌更加靚麗。有觀點認為，澳門被與香港相提並論，可能暗示北京要以澳門替代香港。

習近平20日在澳門的主權移交25周年大會發表約半小時的講話，提出「一國兩制」要行穩致遠，必須把握堅守「一國」之本、善用「兩制」之利。同時習近平對澳門提出堅持與時俱進、開拓創新、以人為本、包容共濟等四點希望。

而習近平這次赴澳門，外界關注重點放在如何對待、建設澳門。

自由亞洲電台報導，中國獨立政治學者陳道銀表示，習近平提出對澳門的四點希望，要澳門著力打造更高水平對外開放平台，是給予澳門的新任務和定位，相信習近平是因應最新的國際形勢改變，希望在聯通世界和中國的橋梁角色上，澳門可以作為香港的替補方案。

陳道銀進一步指出，比如美國把香港特別關稅區取消了，從中國的對外出口很多從香港轉口的可能會轉移到澳門。至少從大陸目前考慮，澳門覺得可能要替代香港，「講白就是發揮在香港不能做和做不了的這些作用。」

澳門媒體人崔子釗則認為，要澳門著力打造對外開放平台是以往沒有提出的要求，相信與中國經濟環境不好有關，但澳門在軟體和硬體上均難以取代香港的功能。「習近平要澳門發展經濟多元時要把握橫琴發展，不要做與定位不一致的產業，明顯是針對博彩業，以及要求澳門負起發展橫琴的投資責任。」他說。

紐約時報報導，按照習近平的設想，澳門將擺脫對賭博經濟的依賴，成為推動中國疲軟的消費者經濟的一部分，此次新計劃的核心是橫琴。

星島日報近日一篇署名紀曉華的觀察文章指出，中共中央提供橫琴給澳門作為「後花園」，就是希望澳門不要過度依賴博彩業。習近平這次對澳門提出四點希望，「推動經濟適度多元發展」擺在第一位，「並有一句可圈可點：需要注意的是，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。」

事實上，澳門經濟仍仰賴博弈行業，2023年澳門博彩業佔比為38.18%，降至40%以下，但對財政收入的貢獻仍接近80%。