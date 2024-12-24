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習近平晉升陸軍政委陳輝上將軍銜 原政委去向不明

聯合報／ 大陸中心／即時報導
12月23日，中共中央軍委晉陞上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的陸軍政治委員陳輝頒發命令狀。（新華社）
12月23日，中共中央軍委晉陞上將軍銜儀式在北京八一大樓舉行。中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的陸軍政治委員陳輝頒發命令狀。（新華社）

據央視新聞報導，中共中央軍委晉升上將軍銜儀式23日在北京八一大樓舉行，中共中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的解放軍陸軍政治委員陳輝頒發命令狀。但外界關注的是，原解放軍陸軍政委秦樹桐目前去向不明，從央視新聞聯播23日晚間畫面也未見陸軍司令李橋銘出席。

23日的晉銜儀式也是大陸國防部11月28日宣布，中央軍委政治工作部上將主任苗華涉嫌嚴重違紀而被停職檢查後，中共中央軍委首次舉行晉陞上將軍銜儀式。

陳輝現年61歲，河北文安人，解放軍空軍出身，如今晉升為陸軍上將。陳輝曾任解放軍空降兵第43師政治委員，2024年4月任軍事航天部隊首任政委。

央視新聞報導，陳輝晉升上將軍銜儀式23日上午10時許舉行，由中共中央軍委副主席張又俠宣讀習近平簽署的晉升上將軍銜命令，中央軍委副主席何衛東主持晉銜儀式。

這是陳輝首度以解放軍陸軍政治委員身分公開亮相。報導稱，中共中央軍委委員劉振立、張升民，軍委機關各部門、軍隊駐京有關單位主要負責人等參加晉銜儀式。

原解放軍陸軍政委秦樹桐2022年1月21日獲晉升上將軍銜。秦樹桐長期服役於原南京軍區，曾先後擔任過軍部駐地為福建廈門的原第31集團軍政治部主任、副政委等職，被外界視為是習近平的嫡系人馬。

2015年，秦樹桐出任原第一集團軍政委，躋身正軍級。2018年7月，秦樹桐由第75集團軍政委出任陸軍政治工作部主任。秦樹桐為中共二十屆中央委員，今年9月網上即有不少關於他已經被查的傳言。

李橋銘現年63歲，《人民陸軍》微信公眾號2023年1月3日發布消息稱，解放軍陸軍隆重組織2023年開訓動員，陸軍司令員李橋銘作動員講話，陸軍政治委員秦樹桐主持儀式，顯示他當時已經出任陸軍司令員。

俄羅斯媒體今年8月22日曾報導，俄羅斯國防部副部長佛明（Alexander Fomin）當日在莫斯科與中共解放軍陸軍司令員李橋銘會面，雙方討論了當前兩國共同關心的軍事合作議題。日前網上也出現關於李橋銘已經被查的傳聞。

中共 解放軍 陸軍

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