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港府刊憲 許智峯等7人被列為危害國安潛逃者

中央社／ 香港24日電

香港當局今天刊憲，把7名居於海外的港人列為「指明危害國家安全罪行的潛逃者」，其中包括立法會前議員許智峯和郭榮鏗，他們都是2019年「反送中」運動的主要支持者，其後逃往或轉赴海外居住。

根據憲報，香港保安局局長鄧炳強行使維護國家安全條例賦予的權力，把許智峯、郭鳳儀、袁弓夷、郭榮鏗、任建峰、許穎婷及邵嵐列為「指明危害國家安全罪行的潛逃者」，同時撤銷他們的香港特別行政區護照

港府還依據相關條例對上述7人實施以下制裁：「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」。

今年6月，港府也曾依據相關條例在憲報刊登公告，對6名在英國居住的港人發出拘捕令，他們是羅冠聰、蒙兆達、劉祖廸、鄭文傑、霍嘉誌及蔡明達；港府還對他們實施4項措施，包括「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照」等。

立法會 護照 香港

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