共軍4上將缺席晉銜儀式 又掀反腐風暴

中共中央軍委昨天舉行晉升上將軍銜儀式，據稱有4名共軍將領缺席儀式，令外界關注共軍是否掀起新一輪反腐風暴。

星島日報今天刊文指出，在這次儀式中缺席的包括陸軍司令員李橋銘、前陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智、武警司令員王春寧。

據介紹，秦樹桐現年62歲，不到65歲就卸任陸軍政委，但沒有公布動向。此外，早於10月底，秦樹桐和袁華智就被發現雙雙缺席省部級幹部大會；11月21日，中國全國公安機關召開視訊會議，王春寧缺席。

文章表示，去年共軍爆發火箭軍腐敗醜聞，幾十名將軍落馬，包括兩任國防部部長李尚福、魏鳳和等；中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華最近也涉嫌嚴重違紀被停職檢查，「軍隊又掀起新一輪反腐風暴，4名上將缺席引起外界關注」。