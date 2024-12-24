美對成熟製程晶片下手 陸商務部表態堅決反對

即將卸任的美國拜登政府23日宣布，對中國大陸成熟製程晶片展開「301」調查。對此，大陸商務部隨即於23日晚間發布新聞稿表達強烈不滿、堅決反對，並稱將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。

德國之聲中文網指出，目前距離川普於明年1月20日再次入主白宮只剩四周時間。拜登政府官員表示，該調查將於1月移交川普政府完成。報導稱，這項行動可能為川普鋪路，方便迅速對中國進口商品實施他曾威脅過的60%的關稅。

即將離任的拜登已決定，自年1月1日起對中國半導體徵收50%的關稅，同時緊縮對中國出口先進AI晶片、存儲晶片以及晶片製造設備的限制，並將在近期對中國出口用於太陽能電池板的晶片和多晶矽的關稅提高至50%。

美國貿易代表署稱，此舉旨在保護美國及其他市場驅動型晶片生產商，免受中國通過大規模國家貼補推動的晶片供應的衝擊。美國貿易代表凱戴琪表示，有證據表明，北京正將半導體行業作為全球主導目標，與其在鋼鐵、鋁、太陽能板、電動車和關鍵礦產領域的行動類似。

對於美國這項最新行動，大陸商務部表示，美國301調查具有明顯的單邊、保護主義色彩。此前美對華301關稅已被世貿組織裁定違反世貿規則，受到眾多世貿成員的反對，中方已多次向美方提出嚴正交涉。

大陸商務部指控美方出於對華打壓及國內政治需要，對中國晶片產業相關政策發起新的301調查，將擾亂和扭曲全球晶片產業鏈供應鏈，也會損害美國企業和消費者的利益，是一錯再錯。

新聞稿表示，美方通過《晶片與科學法》為本國晶片產業提供巨額補貼，美企業占據全球晶片市場近一半的份額，卻指責中方所謂「非市場做法」，渲染中國產業威脅，這明顯自相矛盾，完全站不住腳。

大陸商務部指出，美商務部不久前發布的成熟製成晶片報告顯示，中國產晶片僅占美市場份額的1.3%。中國晶片對美出口，遠低於自美進口。中方敦促美方尊重事實和多邊規則，立即停止錯誤做法。中方將密切關注調查進展，並將採取一切必要措施，堅決捍衛自身權益。