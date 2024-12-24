陸拚經濟緊抓民企 管制未放鬆

大陸全國人大常委會正審議「民營經濟促進法」，中共中央統戰部長石泰峰日前也要求民營經濟人士要在思想、政治和行動三方面，和以中共總書記習近平為核心的中央保持高度一致；大陸官方這番表態顯示，儘管大陸經濟復甦疲弱，中共當局對民營經濟的管制仍未放鬆，民營經濟促進法能發揮多少作用仍需觀察。

中共中央統戰部及全國工商聯十九日至廿一日在北京舉行「民營經濟代表人士學習貫徹中央經濟工作會議精神專題研討班」，有八十多名民營經濟代表人士參加。

新華社報導，石泰峰在會上表示，民營經濟代表人士要深入學習貫徹中共中央經濟工作會議精神，特別是習近平重要講話精神，要正確認識經濟形勢，堅定發展信心，把準發展方向，「把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷和決策部署上來」。

石泰峰並指，民營經濟代表人士要堅持創新發展，加快建立現代企業制度，帶頭履行社會責任，積極穩就業促增收，自覺實踐親清政商關係，努力實現企業健康發展和個人健康成長，爭做「堪當時代重任的優秀民營企業家」。

民營經濟被視為大陸經濟崛起關鍵動力，但大陸國家主席習近平上任後，曾推崇國有企業，民營企業接連遭受打壓，直至近年隨著大陸經濟持續疲弱不振，北京當局才又打算重拾民企信心，包含推動大陸首部專門關於民營經濟領域的基礎性法律「民營經濟促進法」立法。

該法案目前正在人大常委會第十三次會議審議，會議廿一至廿五日在北京舉行。中新社報導，該法案是大陸第一次在法律中明確民營經濟是社會主義市場經濟重要組成，也是第一次在法律中明確，促進民營經濟持續、健康、高品質發展，是國家長期堅持的重大方針政策。