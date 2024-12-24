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陸貨運歐快8天 中吉烏鐵路27日開工

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸近年加強與中亞國家互聯互通，吉爾吉斯總統賈帕洛夫近日證實，延宕廿七年的「中吉烏鐵路」將在十二月廿七日開工建設。這條全長約五二三公里的鐵路對大陸相當重要，將成為大陸與中亞國家的最短陸上通道，並可發展成歐亞最短貨運路線，具戰略意義。

觀察者網報導，吉爾吉斯與中吉烏鐵路公司投資協議簽字儀式廿日在吉爾吉斯總統府舉行，吉爾吉斯交通部長西爾加巴耶夫和中吉烏鐵路有限責任公司代表共同簽署該文件。吉爾吉斯副總理托羅巴耶夫指出，這天對中吉烏三國來說具有歷史意義，標誌著這項具有區域和國際重要性的大型基礎設施項目正式進入實施階段。

賈帕洛夫表示，幾十年來只停留在紙上的中吉烏鐵路計畫終於要開花結果；中吉烏鐵路將成為連接東西方的戰略橋梁，為貿易、旅遊和工業帶來新機遇。

據報導，中吉烏鐵路一旦完工，大陸可能將鐵路延伸至土庫曼、伊朗、土耳其、巴爾幹半島，進而將整個歐洲銜接在一起，是大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」，與現在主要途經俄羅斯的中歐班列路線相比，縮短九百公里，運輸時間節省七至八天。

環球時報指出，為實施此鐵路項目，中吉烏三國成立了合資公司，大陸持有百分之五十一股份，吉爾吉斯和烏茲別克合計持有百分之四十九股份。吉國境內段建設總工期六年，預計二○三○年完工。

三國 交通部長 吉爾吉斯

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