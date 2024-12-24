國務院總理李強：加快鞏固經濟回升

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸國務院總理李強表示，明年大陸經濟社會發展仍面臨不少困難挑戰，要迎難而上、擔當作為，要與各種不確定因素搶時間，對已經確定的工作能早則早、寧早勿晚、加快推進，不斷鞏固經濟回升向好勢頭。

新華社報導，大陸國務院昨（23）日舉行憲法宣誓儀式，35個部門和單位的45名負責人依法進行憲法宣誓。李強在宣誓後發表講話。

李強在發言中提出三點：一要實幹為先、奮發有為。以只爭朝夕的精神，堅持幹字當頭，把黨中央決策部署細化實化具體化，一項一項緊盯不放、抓出成效；二要改革攻堅、敢於創新。遇到難題不退縮，碰到矛盾不迴避，敢於打破思維慣性，積極謀劃有效的工作抓手，把各項改革任務落到實處；三要跨前一步、加強協同。各部門各地方要自覺在大局下思考和行動，主動溝通，互相補台，形成工作合力。

李強也對新任幹部指出，要始終維護憲法權威，帶頭尊法學法守法用法，恪守法治精神，嚴格依法行政，不斷提高運用法治思維和法治方式解決問題的能力。

外界認為，李強提到明年大陸經濟的挑戰可能來自海外，例如美國總統川普宣稱要對大陸加徵關稅，同時，美國聯準會釋出對明年降息更謹慎的訊號，給全球經濟前景帶來不確定性。

李強

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