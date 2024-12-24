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歐亞最短貨運鐵路將開工 中吉烏路線預計2030年完工

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
「中吉烏鐵路」將在12月27日開工建設。圖為建設前，三國已開通聯運路線。（圖／取自光明日報）
「中吉烏鐵路」將在12月27日開工建設。圖為建設前，三國已開通聯運路線。（圖／取自光明日報）

大陸近年加強與中亞國家互聯互通，吉爾吉斯總統賈帕洛夫近日證實，延宕27年的「中吉烏鐵路」將在12月27日開工建設，預計2030年完工。這條全長僅約523公里的鐵路對大陸而言相當重要，將成為大陸與中亞國家的最短陸上通道，並可發展成歐亞最短貨運路線，極具戰略意義。

陸媒「觀察者網」引據烏茲別克、吉爾吉斯媒體消息，吉爾吉斯與中吉烏鐵路公司投資協議簽字儀式20日在吉爾吉斯總統府大樓內舉行，吉爾吉斯交通運輸部長西爾加巴耶夫和中吉烏鐵路有限責任公司代表共同簽署該文件。吉爾吉斯副總理托羅巴耶夫指出，這一天對中吉烏三國來說具有歷史意義，標誌著這項具有區域和國際重要性的大型基礎設施項目正式進入實際實施階段。

環球時報報導，這項鐵路項目，中吉烏三國成立一家合資公司，大陸持有51%的股份，吉爾吉斯和烏茲別克各持有24.5%的股份。各方同意中方負責吉爾吉斯境內專案的設計、採購、建造和其他主要工作。建設總成本約46.65億美元（約新台幣1,520億元），其中23億多美元是貸款形式，其餘資金將由三個國家按各自比率提供，即大陸提供10.87億美元，其他兩國各提供5.73億美元。

中吉烏三國就興建一條聯通三國的鐵路項目簽署備忘錄，該鐵路全長約523公里，大陸境內213公里，吉爾吉斯境內260公里，烏茲別克境內約50公里。擬從大陸新疆喀什向西出境，經吉爾吉斯卡拉蘇，到達烏茲別克的安集延，將是「新亞歐大陸橋」的南部支線。

一旦完工，大陸可能繼續將鐵路延伸至土庫曼、伊朗、土耳其、巴爾幹半島，進而將整個歐洲銜接在一起，是大陸通往歐洲與中東的「最短貨運路線」。

三國 吉爾吉斯 標誌

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