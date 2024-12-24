中日關係回暖 經貿有望解凍…日外相25日與王毅會談

日媒昨（23）日引述消息報導，大陸當局已開始討論最快於2025年上半年恢復日本水產品的進口。與此同時，日本外相岩屋毅預計今（24）日訪問大陸，並將於25日與大陸外長王毅舉行會談。中日關係出現回暖跡象。

去年8月，大陸因日本啟動福島核汙水排海，禁止日本水產品進口。如今北京有意解除禁令，日經中文網分析，一是中方對海水樣本檢測後，似認為安全性可得到保證；二是因應明年1月將重回白宮的美國當選總統川普，大陸有意改善對日關係。

事實上，中日雙方都有意改善雙邊關係。今年9月，中日對處理核汙水爭議達四點共識，雙方同意由國際原子能總署（IAEA）擴大監測範圍，並允許大陸參與取樣檢測，並稱在此條件下，逐步恢復日本水產品進口。10月中，在IAEA組織下，大陸專家首次對福島第一核電站附近海域展開海水取樣，並由大陸專業機構進行分析。

大陸擬恢復日本水產品進口

11月中，大陸國家主席習近平與日本首相石破茂在秘魯APEC會議期間舉行首次會談，雙方確認將切實履行9月達成的共識。本月18日，中日兩國政府在北京就核處理水排放問題舉行第三次技術對話。據指出，中日關係人士表示，中方提議舉行此次對話，並正打算為恢復日本水產進口尋找時機。

報導指出，日本政府正商討在明年5月至6月左右，舉行中日韓首腦會談，屆時將邀請大陸國務院總理李強訪日。在此之前，日方擬先邀請大陸外交部長王毅訪問。報導稱，中方將利用這些機會，尋找傳達解禁水產品進口的時機。

報導分析，北京之所以考慮恢復此前一直猶豫不決的日本水產品進口，是因應奉行保護主義的川普即將就任美國總統，對日關係的重要性增加。北京為提高話語權和談判能力，有效的方式是改善與同為出口國家的日本等國關係。

而中日外長即將在本周會晤，預料也將商討恢復水產品進口。日本共同社指出，岩屋毅將訪陸並與王毅會談，這是去年4月林芳正以來，日本外相再次訪陸。中日同時在探討在岩屋毅訪問期間舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」。