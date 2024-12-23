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團團、圓圓來台16周年 蕭旭岑：看有沒有機會新貓熊來台

聯合報／ 特派記者廖士鋒／成都即時報導
大貓熊主要分布在四川，當地有多座保育基地，圖為成都「大熊貓繁育研究基地」。記者廖士鋒／攝影
大貓熊主要分布在四川，當地有多座保育基地，圖為成都「大熊貓繁育研究基地」。記者廖士鋒／攝影

大陸贈台大貓熊團團」、「圓圓」於2008年12月23日抵達台灣，今天剛好是16周年，正在大陸訪問的前總統馬英九也即將前往貓熊基地參訪，而媒體關注「圓仔」、「圓寶」的幸福問題，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，有機會會與四川相關單位交流，「看看未來有沒有機會有更多貓熊新生代再到台灣」。

23日下午馬英九一行參訪有「人工小太陽」之稱的大陸核融合試驗裝置「中國環流三號」，由於今天也適逢大貓熊團團、圓圓來台十六周年，對於團團圓圓的後代圓仔、圓寶，以及大陸贈台貓熊議題，馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時表示，這次到四川來最重要是因為當年的汶川大大地震，馬英九先生跟他的夫人為了四川賑災，相關遇到的朋友都非常感謝，另外就是當年的團團跟圓圓象徵兩岸團圓、兩岸交流和好，所以未來幾天也會去安排去看熊貓。

蕭旭岑指出，「因為我們是民間單位，我們也會希望能夠跟四川的相關單位交流一下，看看未來有沒有機會有更多的新的熊貓的新生代再到台灣來」，至於馬英九本人是否期待？蕭旭岑回應，當然期待，「因為過去團團、圓圓是多少我們台灣的朋友從小到大的一個很好的印象，可惜現在當然已經過了很多年了，所以如果能夠有新血到台灣來，也是一種兩岸交流，是一個非常好的象徵」。

至於今天天氣低溫，且稍早有淋雨，馬英九身體狀況還好嗎？蕭旭岑說，（馬英九）身體狀況非常好，「我們在早上在杜甫草堂的時候是下一點點雨的，但是因為那邊的環境非常好，而且很快就到室內了，所以其實並沒有受到影響」。

馬英九此次訪問大陸即將進入尾聲，據悉他將會參訪位於都江堰的大貓熊基地，該處也與大陸贈台大貓熊團團、圓圓同屬一個保育繁殖體系。

據本報了解，大陸大貓熊保育繁殖體系分為兩種，起初由兩個中央部門管理，分別是林業部（現為國家林草局）管理野外的大貓熊，由旗下「中國野生動物保護協會」負責；建設部（現為住建部）管各地動物園飼養的大貓熊，下面有「中國動物園協會」負責。

後因大陸政策變化，不再向動物園提供野外大貓熊種源，使得大陸建設部有必要建立一個專門的大貓熊繁育基地，1986年基地選址成都斧頭山，即現在的成都大貓熊繁育研究基地；而林業部主導的「中國保護大熊貓及其棲息地工程」也在1992年啟動。

「團團」跟「圓圓」出自臥龍大貓熊基地，汶川大地震後轉移至雅安碧峰峽基地，隸屬於林草局系統的「中國大熊貓保護研究中心」，與都江堰基地是同一套系統；至於大陸知名網紅貓熊「花花」，則是隸屬於住建部系統的「成都大熊貓繁育研究基地」。

圖為民眾參觀成都「大熊貓繁育研究基地」，近距離觀看大貓熊。記者廖士鋒／攝影
圖為民眾參觀成都「大熊貓繁育研究基地」，近距離觀看大貓熊。記者廖士鋒／攝影

團團 蕭旭岑 貓熊 馬英九

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