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大陸最高法加大治理欠薪 新增拖欠帳款仍難遏止

中央社／ 台北23日電

中國經濟走下坡，欠薪問題更加難解。中國最高人民法院今天表示，已展開治理欠薪冬季專項行動，加大相關案件審判執行力度。官方昨天公布的整改報告則顯示，各地新增拖欠企業帳款的情況未能遏止。

新京報報導，最高人民法院今天召開新聞發布會，決定自2024年11月至2025年春節前，在全國法院部署開展治理欠薪冬季專項行動。最高人民法院副院長賀小榮說，要有力保障農民工權益，「讓農民工高高興興回家過年」。

最高法要求，各級法院要以工程建設等領域特別是政府、國企項目為重點，加大涉欠薪案件審判執行力度，確保已經執行的案款在春節前順利發放。涉嫌拒不支付勞動報酬等犯罪的，快速審判，嚴厲打擊。同時，被告認罪悔罪，積極籌措資金支付拖欠勞動報酬，獲得被害人諒解的，從寬處罰。

中國以各地方政府及國企為首、拖欠事業機關及工程隊薪資帳款的問題沉痾已久。當前中央政府以「化債」為重點財經政策，但仍出現新增拖欠帳款問題。

財新網今天報導，審計署22日公開的2023年度審計問題整改報告，10省市56個地區在按要求建立拖欠台帳鎖定的金額後，2023年3月以來又新增拖欠人民幣76.31億元（約新台幣343億元）。

據整改報告分析，新增拖欠等問題屢禁不絕，是因為相關法律雖然對無預算採購、超預算審批、禁止墊資建設等有規定，但不夠細化、剛性不足，執行寬鬆使違法成本低，加上地方財力緊張，清欠債務缺乏「源頭活水」。

對此，工信部提出，下一步將適當增加地方政府專項債用於清欠。報導指出，這實際上是將拖欠帳款轉為地方政府的顯性債務。

工信部還提出推動有關部門嚴格執法，嚴禁企業墊資建設、嚴查預算外推出專案，建設全國統一的違約拖欠中小企業款項登記投訴平台，加大投訴處理力度等。

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