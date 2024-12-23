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怕了？首批「地表最強戰車」M1A2T抵台 陸軍事專家狂酸
陸軍向美國採購被稱為「地表最強」戰車的M1A2T首批38輛已於本月中抵台，但大陸央視軍事頻道23日訪問軍事專家狂酸，包括M1A2T耗油，「台灣用得起嗎？」甚至放話大陸用無人機就能有效獵殺。
大陸軍事專家蘆繼兵指出，M1A2T在台灣將面臨「三道坎」：
一、台灣橋梁承重一般都是15噸、20噸、30噸，而M1A2T坦克重60噸。
二、M1A2T坦克油耗大，台灣用得起嗎？後勤保障跟得上嗎？
三、M1A2T坦克的燃氣輪機維修相當複雜，造價又很高，台灣有維修能力嗎？
蘆繼兵還說，在俄烏衝突中，美式M1坦克表現不佳，這是因為隨著作戰方式、作戰對象、攻擊方向發生改變，M1坦克的優點反而變成了缺點。
另一名軍事評論員魏東旭則表示，這款主戰坦克未來會成為台灣陸軍地面作戰體系的核心力量。台灣陸軍會把它部署在沿海和近岸地區，作為反登陸作戰的重型裝甲炮台，支援台陸軍其他作戰兵力，針對登陸的兩棲作戰力量進行火力攔阻、直瞄火力打擊。
但魏東旭稱，想利用M1A2T坦克進行反登陸作戰，阻止解放軍強大的兩棲作戰體系，可以說是「癡人說夢」。
魏東旭指出，在灘頭這種沿海區域，M1A2T非常重的車身很容易陷入沙灘中。同時，在近海和沿岸開闊地帶，也是非常顯著的目標，解放軍武裝直升機、察打一體無人機甚至飛彈，都可以對它進行有效獵殺。
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