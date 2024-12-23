菲軍方稱將購買美堤豐系統 陸外交部批：挑釁地緣對抗

菲律賓軍方23日表示，計畫購買美國「堤豐」（Typhon）中程飛彈發射系統，以保護其海上利益，其中一些利益與地區大國中國重疊。大陸外交部同日下午回應，菲方此舉是配合域外勢力製造地區緊張對立、挑釁地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險舉動，敦促菲方不要在錯誤的道路上越走越遠。

上海澎湃新聞報導，大陸外交部發言人毛寧23日在例行記者會上表示，關於美國在菲律賓部署中導，中方已經多次闡明了堅決反對的嚴格立場。

毛寧說，「我想再次強調，菲方引入中導系統這一戰略性進攻性武器，是配合域外勢力製造地區緊張對立，挑釁地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險舉動，是對本國和東南亞各國人民歷史和區域安全極不負責任的選擇。」

毛寧表示，本區需要和平與繁榮，不需要中導與對抗。中方再次敦促菲方正視地區國家和人民呼聲，儘早糾正錯誤做法，按照先前公開承諾，盡快撤走「堤豐」中導系統，不要在錯誤的道路上越走越遠。

法新社報導，菲律賓陸軍司令賈里多（Roy Galido）23日在記者會表示，菲國計畫採購「堤豐」系統，是因為菲國於群島防禦實施概念中，看到該系統的可行性和功能性。「我很高興向同胞們報告，大家的軍隊正在發展這種能力，以保護我們的主權」。他補充說，採購的總數將取決於經濟狀況。

美國陸軍今年4月已在菲律賓呂宋島北部部署「堤豐」系統，由於其射程範圍涵蓋大陸東部沿海重要城市、解放軍南海基地及台海，引起中方強烈反彈。