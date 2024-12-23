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川普嗆奪回巴拿馬運河 陸外交部：尊重巴國對運河主權

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸外交部發言人毛寧23日表示，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權。歐新社
大陸外交部發言人毛寧23日表示，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權。歐新社

美國候任總統川普21日批評巴拿馬運河通行費用過高，威脅將收回運河控制權，又指運河不應由中國大陸管理。大陸外交部發言人毛寧23日表示，運河通行費並非隨意決定，運河不受任何大國直接或間接控制；中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權

對於川普揚言收回巴拿馬運河，毛寧23日下午在例行記者會回應，「我們注意到巴拿馬總統穆里諾已經就此作出了公開表態，強調巴拿馬運河及周邊地區每一寸土地皆為巴拿馬所有，巴拿馬主權和獨立不容商討。」

毛寧表示，運河通行費並非隨意決定，運河不受任何大國直接或間接控制。巴拿馬運河是巴拿馬人民的偉大創造，也是促進全球各國互聯互通的黃金水道。

毛寧指出，中方歷來支持巴拿馬人民維護運河主權的正義鬥爭。早在1960年代，大陸全國各地舉行了大規模遊行，積極聲援巴拿馬人民收回運河區主權的鬥爭。她強調，中方將一如既往尊重巴拿馬對運河的主權，承認運河為永久中立的國際通行水道。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）22日下午發布聲明指，巴拿馬的獨立不容談判，北京對這條運河的管理沒有任何影響力。他也為巴拿馬收取的通行費用辯護，指這些費率並非「在衝動之下」設定的。

巴拿馬運河主要由美國建造，直到1977年與巴拿馬簽署協議後，美國在1999年將運河控制權移交給巴拿馬。

路透報導，美國是巴拿馬運河最大客戶，中國是第二大客戶，且總部位於香港的一家大陸企業長期以來一直管理這條運河在加勒比海和太平洋入口處的兩個港口。

主權 川普 巴拿馬運河 毛寧

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