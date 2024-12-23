近2年 陸官場不正之風和腐敗問題遭查處高達76.8萬件

大陸十四屆全國人大常委會第十三次會議正在北京召開，大陸國家監委主任劉金國22日在會議上，以「國家監察委員會關於整治群眾身邊不正之風和腐敗問題工作情況」為題報告指出，中共二十大（2022年10月）以來，全國監察機關共查處群眾身邊不正之風和腐敗問題高達76.8萬件、處分62.8萬人，移送檢察機關2萬人。

綜合中新社、北京青年報報導，大陸國家監委22日提請人大常委會審議的這份報告稱，今年以來，國家監委在全國部署開展集中整治，以超常規舉措依法推動解決群眾急難愁盼問題，直接查辦督辦重點案件2,633件。

報告列舉了八方面重點工作，包含：強力整治「校園餐」管理問題；攻堅治理農村集體「三資」管理問題；深入整頓醫藥領域亂象；嚴肅追究生產安全事故責任；堅決懲處侵害困難弱勢群體利益行為；縱深推進掃黑除惡「打傘破網」；嚴厲查處干擾群眾生產經營行為；重拳糾治形式主義、官僚主義。

「校園餐」管理問題為全國性專項整治行動。報告指出，國家監委督促有關部門首次摸清全國中小學食堂及供餐情況，指導各級監察機關依法查處貪占學生餐費、插手招標採購、收受回扣等問題3.8萬件，處分2.3萬人。同時，針對審計發現問題督辦12件典型案件，指導各地立案查處414人，督促66個縣整改擠佔挪用營養餐資金等問題。

報告還提到，國家監委重拳糾治形式主義、官僚主義，為基層減負，赴13個省區市開展明察暗訪，嚴查嚴糾「督檢考」過多過頻、「政績工程」「形象工程」 「指尖上的形式主義」等問題，公開通報32起案例。各級監察機關共叫停、命令整改盲目「造景」項目700餘個。

報告指出，明年將部署開展鄉村振興資金使用監管、醫保基金管理、養老服務突出問題專項整治行動。並表示準備再用兩年時間，聚焦縣級以下整治工作。