偕宋濤開中華文化座談會 馬：中華文化在台灣面臨危境

前總統馬英九23日上午在四川成都參加「兩岸共同弘揚中華文化座談會」，他指出，台灣曾經在傳承弘揚中華文化中扮演重要的角色，但如今中華文化卻在台灣面臨前所未有的危急處境。而他也強調，任何「去中國化」的行徑都注定不會成功，因為中華文化源遠流長，已深植炎黃子孫血脈之中。

這場座談會由馬英九基金會、大陸國台辦海研中心及四川大學合辦，假知名的景點成都杜甫草堂舉行，出席官員眾多，包含國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌、中共四川省委常委兼宣傳部長鄭莉、四川大學黨委書記甘霖，在座還有國台辦的多位局長；台灣方面除馬英九一行人員外，另有前國立故宮博物院院長馮明珠、前中華文化總會秘書長、文人楊渡。大陸學者則有復旦大學資深教授葛劍雄。

馬英九致詞一開頭，先現場念了一首杜甫的《春夜喜雨》，隨後他提到，兩岸同文同種，同根同源，兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，共享中華文化。中華文明是世界上唯一傳承五千年未間斷的古文明，經過多年來兩岸共同的努力，歷久而彌新。

他強調，自己去年第一次前往大陸湖南祭祖，全程以湖南家鄉話念出祭文，「大陸朋友告訴我，全大陸有一億兩千萬人線上觀看」，也提到今年4月前往陝西祭黃帝，他指「大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念。即使過去台灣曾被日本殖民統治50年，仍堅持身為炎黃子孫，保有中華民族的主體性和尊嚴」。

馬英九提到，過去幾十年，台灣曾經在傳承弘揚中華文化中扮演重要的角色，但如今中華文化卻在台灣面臨前所未有的危急處境。在台灣，因為民進黨的政治操弄下，出現「去中國化」的錯誤方向，我們這一代人有責任，必須要撥亂反正，「在場的楊渡先生、馮明珠女士，都在台灣不斷地奔走努力，他們與其他有志之士，例如在中學任教的區桂芝老師、在大學任教的吳昆財教授，都在台灣守護中華文化，並分別起到了正面積極的關鍵作用」。

最後他指出，我對中華文化在台灣，是充滿信心的。畢竟多年體驗下來，兩岸文化交流是共同的語言與情感共鳴，不受意識形態所左右。從這個觀點來看，任何「去中國化」的行徑都注定不會成功，因為中華文化源遠流長，已深植炎黃子孫血脈之中。

宋濤則在致詞時表示，中華文化是中華民族的精神命脈，是兩岸同胞共同的精神家園。兩岸同胞身上都烙有鮮明的中華文化的印記，都說中國話，寫中國字，拜中國神，過中國節，博大精深的中華文化是兩岸同胞共同的根和魂，「是我們共同的傳家寶」。

他強調，「有文化自信的民族才能立得住，站得穩，行得遠」。他旋即批評，長期以來，「民進黨當局處心積慮推行去中國化、去歷史化，企圖割裂割斷兩岸歷史文化的連結，磨滅台灣同胞的民族意識、自絕於中華文明。兩岸同胞要認清民進黨當局的台獨本性和險惡用心，堅守文化立場，堅定文化自信，堅決抵制文化台獨，做堂堂正正的炎黃子孫，當頂天立地的中國人。」

他提出，兩岸同胞要推進文化創新，增強文化的優勢，為祖國統一民族復興注入強大的文化凝聚力、精神推動力、價值引導力，推動中華優秀文化創造性轉化創新性發展。兩岸應深化文化事業文化產業的合作，推出有深度、有熱度、有溫度的優秀作品。既增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，又向世界展示中華文化獨特魅力，展現中國特色，中國風格，中國氣派。

他強調，擴大兩岸文化交流合作是兩岸同胞的共同願望，也是深化兩岸融合發展的內在要求和題中之義。他隨之指出，今年以來，儘管民進黨當局阻撓干擾，但兩岸人員的往來仍大幅增加，人文交流日漸頻繁，「對增進兩岸同胞的感情，促進兩岸關係和平發展發揮了重要作用」。他呼籲兩岸同胞要「堅持九二共識，旗幟鮮明反對台獨分裂和外來干涉，共同弘揚中華文化，共同維護國家統一」。