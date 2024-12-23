統戰部：民企在思想政治行動上要與中共中央高度一致

在十四屆全國人大常委會審議「民營經濟促進法」前夕，中共央統戰部部長石泰峰近日要求民營經人士，要在思想、政治和行動三方面上，與以中共總書記習近平為核心的中央保持高度一致。

新華社報導，中央統戰部及全國工商聯19日至21日在北京舉辦「民營經濟代表人士學習貫徹中央經濟工作會議精神專題研討班」，有80多名民營經濟代表人士參加。

石泰峰在會上表示，民營經濟代表人士要深入學習貫徹中共中央經濟工作會議精神，特別是習近平重要講話精神，「正確認識經濟形勢，堅定發展信心，把準發展方向，把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷和決策部署上來」。

石泰峰還強調，民營經濟代表人士要堅持創新發展，加快建立現代企業制度，帶頭履行社會責任，積極穩就業促增收，自覺實踐親清政商關係，努力實現企業健康發展和個人健康成長，爭做「堪當時代重任的優秀民營企業家」。

民營經濟被視為大陸經濟崛起的關鍵動力，但習近平上任後，曾推崇國有企業，民營企業接連遭受打壓，直至近年隨著中國經濟持續疲弱不振，北京當局才又打算重拾民企信心，包含推動大陸首部專門關於民營經濟領域的基礎性法律「民營經濟促進法」立法。

該法案目前正在大陸全國人大常委會第十三次會議審議，此會議於12月21日至25日在北京舉行。

中新社報導，「民營經濟促進法」是大陸第一次在法律中明確民營經濟是社會主義市場經濟的重要組成部分，也是第一次在法律中明確，促進民營經濟持續、健康、高質量發展，是國家長期堅持的重大方針政策。

據報導，該法草案共9章78條，主要包括總體要求、公平競爭、投融資環境、科技創新、規範引導、服務保障、權益保護、法律責任等八個方面。把對民營經濟平等對待、平等保護的要求落下來，既鼓勵支持民營經濟發展壯大，又注重加強規範引導，促進民營經濟健康發展和民營經濟人士健康成長。